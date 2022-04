Srpski izbornik: Volim gledati Hrvatsku, a Brazila se ne bojim

Srpska nogometna reprezentacija će s vjerojatno nego ikad većim očekivanjima ići na SP u Kataru, što i ne čudi uzevši u obzir fantastične rezultate u kvalifikacijama i atmosferu, koju je u svlačionici Orlova stvorio Dragan Stojković Piksi. Srbija je pod njegovom palicom odigrala ukupno 14 utakmica, od čega osam natjecateljskih (kvalifikacije za SP). Šest pobjeda i dvije neriješene uz gol razliku 18-9. I Srbije se ponovno 'zapalila'...

- Respektiramo Kamerun i Brazil, naravno i Švicarsku, koja je kvalifikacije završila ispred Italije. Imaju vrijednost. Tenzije protiv Švicaraca? Mene ta politička priča uopće ne zanima, kome je interesantno neka se bavi s time. Mene zanima teren i nogometna priča. Nikad nećete čuti od mene bilo kakvu glupost po pitanju nekih političkih provokacija - rekao je Piksi u intervjuu za SN.

Realno je očekivati da će se Srbija i Švicarska boriti za drugo mjesto u skupini, no Piksi je 'kao iz topa ispalio':

- Ne bojim se Brazila, niti ću ga se bojati. Svjestan sam da je njih baš briga s kime igraju. Jedni i drugi htjet ćemo pobijediti, bit će to dobar nogomet, nema pogreške. Tko god dođe na stadion, uživat će! O Kamerunu zasad ne bih govorio, nisam ih pratio, ne bih lupetao.

Potencijalni hrvatski-srpski okršaj izbjegnut je u trenutku kada su Vatreni izvučeni u grupu s Belgijcima budući da samo dvije europske reprezentacije mogu biti skupa. Kako god, srpski izbornik misli da smo mi dobili lakšu, no da je i njegova itekako 'prolazna':

- Ako gledate po imenima, vi (op.a., Hrvatska) ste bolje prošli, ali to ne znači da će vama biti lako. Nemojte to zaboraviti. Naša grupa jest po imenima teška, no to nije jamstvo da će biti tako. Brazil je favorit, O.K., prihvaćamo to, ali se ne predajemo. Kako bismo napravili uspjeh i otišli u sljedeću rundu, moramo biti na nivou u sve tri utakmice. I to na svjetskom nivou, a ne na onom balkanskom, primitivnom, na niskom nivou. Hrvatska računa da će proći dalje i vjerujem da će tako biti. Da će u skupini F prva dva mjesta zauzeti Belgija i Hrvatska.

Za kraj se osvrnuo i na povijesni uspjeh Hrvatske na Mundijalu u Rusiji prije četiri godine. Kaže: potpuno zasluženo!

- Vi ste prije četiri godine napravili nogometno čudo s time što ste otišli u finale. To je zaista za sve u regiji i malo šire jako teško dostići, ali potpuno ste zasluženo to napravili. Imali ste generaciju igrača koja je sazrela, a i dalje imate ekipu koja posjeduje kvalitetu i timski duh. Zato ne treba nikoga iznenaditi zbog čega je Hrvatska napravila uspjeh te vrste. Eh, sad, što može na ovom Svjetskom prvenstvu poslije četiri godine to stvarno ne znam, niti se bavim s time, niti me zanima previše. No, da imate i dalje dobre igrače i da igrate dobar nogomet – da. Igrate odličan nogomet i volim gledati Hrvatsku. Zaista. Ima takvih majstora u momčadi da ih je stvarno lijepo gledati.

