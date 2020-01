Srpski košarkaš o Hrvatu: 'Bio sam gladan, a on me spasio...' Pozvao sam ga, bilo me je sram. Objasnio sam mu da sam svu svoju ušteđevinu poslao kući i da mi je ostalo malo novca do plaće. Rekao mi je da se ništa ne brinem, da će se pobrinuti za mene, priča Štimac