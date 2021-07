Godinama su se borili za odličja na veliki natjecanjima, jedni drugima smo zadavali brojne udarce, a sada smo odlučivali o prolasku u četvrtfinale. Hrvatska je u fantastičnom susretu pobijedila Srbiju (14-12) i plasirala se u četvrtfinale olimpijskog turnira u vaterpolu.

Bila je to briljantna partija naših Barakuda koji su dominirali od početka do kraja. U furioznom startu došli su do 5-1 i do kraja susreta držali vodstvo. Bila je to ujedno i repriza finala iz Rio de Janeira kada su susjedi bili bolji. Ovaj put se Hrvatska revanširala.

Srbima je ovo drugi poraz na turniru, pobijedila ih je i Španjolska pa su se tako doveli u jako tešku situaciju. Kolo prije kraja i dalje nisu osigurali četvrtfinale, a to mogu napraviti u susjedskom derbiju protiv Crne Gore.

Očekivano, poraz od Hrvatske je teško pao srpskoj javnosti. No, ništa nije gotovo, nema drame, svjesni su, i dalje mogu u četvrtfinale.

- Vaterpolo klasik pripao barakudama: Vaterpolisti Hrvatske pobijedili Srbiju na OI u Tokiju, piše Kurir.

Telegraf je pak napisao:

- Komšijska lekcija: Vaterpolisti Srbije doživjeli poraz od Hrvatske, s Crnogorcima za prolaz. Vaterpolo reprezentacija Srbije doživjela je i drugi poraz u grupi B Olimpijskih igara, ali ovaj boli nešto više. "Delfini" su položili oružje pred selekcijom Hrvatske 14:12 i tako došli su u ne baš povoljnu situaciju pred posljednje kolo ove faze natjecanja.

Branitelji naslova iz Rija su tako u jako teškoj situaciji. Treba im pobjeda u posljednjem kolu ako žele sigurno proći u četvrtfinale. U takvoj situaciji nisu bili jako dugo.

- HRVATI NAS DOBILI U VATERPOLU! Novi poraz "delfina" u Tokiju, bit će frke! Tim Dejana Savića je u balkanskom klasiku pretrpio bolan poraz na turniru, prije svega što su "delfini" tako ostali bez sigurnog prolaska u četvrtfinale, a Hrvati su to trijumfom osigurali - piše Blic.