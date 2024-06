Srpski mediji luduju: 'Skandal! Vučića su uveli u hrvatski avion' Vlast je sve pokušala zataškati

Srpska nogometna reprezentacija oprostila se od Europskog prvenstva u Njemačkoj remijem s Danskom u Münchenu u utorak, kući odlazi kao posljednja u skupini C s dva boda i gol-razlikom -1. Na dan kad napuštaju prvenstvo premijerka Ana Brnabić otkrila je kako je u suprotnom smjeru 11. lipnja reprezentacija putovala u avionu s hrvatskim registracijama i šahovnicom.

Dodatan je problem, pišu srpski mediji, što je u avionu bio i predsjednik države Aleksandar Vučić. Taj su potez nazvali skandaloznim.

Foto: Instagram

- To je istina, predsjednik Vučić bio je očajan zbog toga, ali i vrlo ljut. Šteta, šteta. Očekujem da će se otkriti odgovorni za to i da će se vidjeti zašto je do toga došlo. Imamo svoju Air Serbiju, svi uvijek putujemo Air Serbijom, znam da predsjednik Vučić na duga putovanja, recimo u Kinu, uvijek putuje Air Serbijom i da se ona uvijek vidi kad negdje sleti jer je to naš ponos - rekla je srpska premijerka za Happy TV i nastavila:

- Ne znam zašto se to dogodilo, ali znam da se dogodilo. Znam da se o tome nije pričalo da ne bismo skrenuli temu i fokus s podrške reprezentaciji. To je bila dobra odluka. Treba utvrditi kako se to dogodilo.

Srpska javnost zbog propusta poziva na smjenu vodstva Nogometnog saveza Srbije. No nisu oni jedini, pitanje je hoće li ispadanje u skupini preživjeti i izbornik Dragan Stojković Piksi koji je nakon svega izjavio kako je ovo - uspjeh?!

- Rezultatski sigurno imamo malo razočaranje, ali nije kraj svijeta ili smak svijeta. Pokazali smo dobro lice, nismo se obrukali. Ovo je veliki uspjeh za nogomet Srbije, da smo uopće došli ovdje poslije toliko godina. To nitko ne smije podcijeniti, momci su pružili sve, pokušavali, željeli. Malo razočaranje zbog rezultatskog neuspjeha - rekao je Stojković.