Srpski mediji lupetaju: 'Dalić je veličao ubijanje Srba, sramota'

Oni su se borili, pokazali su hrabrost, poniznost i skromnost, vjeru i domoljublje. Sve im se to vratilo ovim rezultatom. Ovo je moja Hrvatska, u zajedništvu i ne može mi nitko u Hrvatskoj zabraniti da se zahvalim braniteljima, pogotovo našim Pumama. I zato sam ponosan i sretan što sam izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, rekao je Zlatko Dalić.

Govor izbornika brončane reprezentacije sa Svjetskog prvenstva na dočeku u Varaždinu u ponedjeljak izazvao je buru u nekim srpskim medijima koji su u tome, kao i puno puta dosad, vidjeli napad na njihovu državu, spominjali srbomrsce, ustaštvo, ozloglašene akcije i slične gluposti.

Kurir: 'Lavina osuda'

Portal Kurir tako piše o proslavi u Splitu pred 10.000 navijača na kojoj je navodno govorio Dalić, što nije istina. On je bio u Varaždinu, dok su u Splitu doček imali Ivan Perišić, Marko Livaja, Nikola Vlašić, Josip Juranović, Mario Pašalić i Ivo Grbić.

"Izbornik Hrvatske se sramotno ponio: Dalić se u Splitu zahvaljivao braniteljima, uslijedila lavina osuda! Pjevali i pjesme Thompsona", piše Kurir u naslovu i dodaje:

"Proslavu su od početka pratili vrlo kontroverzni detalji. Prije svega, nogometaši su pjevali pjesme Thompsona posvećene ozloglašenoj akciji Oluja u kojoj je protjerano više od 300.000 Srba s teritorija Hrvatske, a još veći skandal napravio je izbornik Zlatko Dalić u govoru koji je održao. Naime, on je odlučio zahvaliti braniteljima za to što on sad tu stoji i što je Hrvatska takva kakva jest, što je izazvalo lavinu komentara."

Informer: 'Slavili uz pjesme jednog od najvećih srbomrzaca'

Tabloid Informer fantazirao je u naslovu "Bruka i sramota, Dalić opet veličao ubijanje Srba: Ne može meni nitko zabraniti da ih spominjem!". U tekstu su proširili te tvrdnje:

"Opet je slavio treće mjesto na Svjetskom prvenstvu veličajući ljude koji su ratovali devedesetih. Prvo su Dejan Lovren i Marcelo Brozović u Velikoj Gorici slavili uz pjesme Marka Perkovića Thompsona, jednog od najvećih srbomrzaca, a onda je Zlatko Dalić veličao ubijanje Srba", piše Informer i dodaje:

"Izbornik Hrvatske je pred nekoliko desetina tisuća ljudi govorio o braniteljima i veličao ljude koji su ratovali devedesetih. Nogometaši su pjevali pjesme Thompsona posvećene ozloglašenoj akciji Oluja u kojoj je protjerano više od 300.000 Srba s teritorija Hrvatske. Potom je Zlatko Dalić održao govor pa se opet zahvalio braniteljima i poručio da to mu to nitko ne može zabraniti."

Telegraf: 'Izjave izazvale veliki odjek među našim stanovništvom'

Izvještavajući o proslavi u Varaždinu, koji je i za njih izgleda bio Split, Telegraf je u naslovu bio za nijansu blaži u tekstu pod naslovom "Dalić na proslavi nogometaša Hrvatske pričao o ratu sa Srbima: Nitko mi ne može zabraniti da im kažem hvala".

U tekstu su neke rečenice identične onima na Kuriru.

"Njegove izjave izazvale su veliki odjek među našim stanovništvom. Nogometaši Hrvatske danas su dočekani u Splitu od strane preko 10.000 navijača. Međutim, tu proslavu od početka su pratili vrlo kontroverzni detalji. Prije svega, nogometaši su pjevali pjesme Thompsona posvećene ozloglašenoj akciji Oluja u kojoj je protjerano više od 300.000 Srba s teritorija Hrvatske, a još veći skandal napravio je izbornik Zlatko Dalić u govoru koji je održao. Naime, on je odlučio zahvaliti se braniteljima za to što on sad tu stoji i što je Hrvatska takva kakva jest, što je izazvalo lavinu komentara", izvijestio je Telegraf.

Mondo: 'Nije mogao bez branitelja i spominjanja rata u Hrvatskoj ni ovaj put'

Ni portal Mondo nije mogao dešifrirati da je Dalić govorio u Varaždinu.

"Tisuće Hrvata skandirale Daliću, on pričao o ratu sa Srbima: Ne može meni nitko zabraniti da ih spominjem", piše u naslovu teksta novinara Nikole Lalovića.

"Zlatko Dalić je pred nekoliko desetaka tisuća ljudi mogao čuti skandiranje svog imena dok je govorio o braniteljima i veličao ljude koji su ratovali devedesetih. Izbornik nogometne reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić govorio je pred nekoliko desetaka tisuća ljudi okupljenih u Splitu na dočeku hrvatskih nogometaša nakon Svjetskog prvenstva. Nije mogao bez branitelja i spominjanja rata u Hrvatskoj ni ovaj put", stoji u članku.

"On je nakon pobjede nad Brazilom u četvrtfinalu Mundijala istaknuo da je to bila pobjeda za veterane rata poslije kojeg je 250.000 Srba bilo protjerano iz Hrvatske", piše u nastavku, a nakon citiranja njegove izjave u napomeni, uz fotografije dočeka u Zagrebu, piše:

"Isti ti igrači slavili su uspjeh uz pjesme Marka Perkovića Thompsona, pjevača koji slavi ustaški pokret i ustašku ideologiju."

Alo: 'Sramotan govor o ratu. Hrvati su potpuno razuzdani'

Sramotu, Thompsona i Oluju spominjao je i tabloid Alo u tekstu pod naslovom "Nova bruka Hrvata, izbornik Dalić održao sramotan govor o ratu sa Srbima".

"Novi skandal Hrvata poslije Svjetskog prvenstva u Katru. Vratili su se kući i potpuno su razuzdani. Prije svega, nogometaši su pjevali pjesme Thompsona posvećene ozloglašenoj akciji Oluja u kojoj je protjerano više od 300.000 Srba s teritorija Hrvatske, a još veći skandal napravio je izbornik Zlatko Dalić u govoru koji je održao. Naime, odlučio je zahvaliti braniteljima i tako još jednom pokazati pravo lice", stoji u članku.

