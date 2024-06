Srpski savez zaprijetio: Istupit ćemo s Eura ako Uefa najoštrije ne kazni Hrvatsku i Albaniju!

Hrvatska je remizirala s Albanijom (2-2) i otežala si put do osmine finala, ali i dalje ovisi o sebi. Mora pobijediti Italiju. Hrvati i Albanci cijeli dan su proveli u prijateljskoj atmosferi, družili su se i pjevali pa i neki zajedno pogledali utakmicu. Cijeli dan prošao je bez incidenata, ali tijekom utakmica su se s tribina čuli ružni povici 'ubij Srbina'.

To je odjeknulo u Srbiji, a predsjednik srpskog nogometnog saveza Jovan Šurbatović dao je dramatičnu izjavu za RTS u kojoj je rekao kako će zatražiti žestoku kaznu od Uefe za Hrvatsku i Albaniju, a ako se to ne dogodi, zaprijetio je čak i da će se Srbija povući s Eura!

- FSS će zahtijevati od UEFA-e najoštrije mjere, pa i po cijenu da ne nastavimo natjecanje. Ovo je skandalozno i ne želimo da se to ponavlja. Želimo da drakonski budu kažnjeni navijači koji su uzvikivali neprihvatljive parole. Uputit ćemo apel UEFA-i povodom današnjih događanja. To nema nikakve veze sa sportom i nogometom. Ne želimo politizirati prvenstvo - rekao je Šurbatović.

Hamburg: Navijači za vrijeme susreta Hrvatske i Albanije u 2. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dok oni zahtijevaju da Uefa kazni Hrvate i Albance, ona je kaznila Srbiju s 14.500 eura zbog rasističkih poruka srpskih navijača na utakmici s Engleskom. Opet su svojatali Kosovo. Kaže Šurbatović da su to pojedinačni slučajevi i da njihov narod poštuje sve nacije.

Euro 2024 - Serbia v England | Foto: John Sibley/REUTERS

- Mi jesmo kažnjeni, ali to su pojedinačni slučajevi. Mi smo kažnjeni zbog jednog pojedinca zbog rasističkog vređanja. To mi nismo. Ne želimo da se to pripiše našim navijačima. Svakoga primamo otvorenog srca i po tome smo poznati. Apeliram da protiv Slovenije i Danske budemo gospoda - rekao je Šurbatović pa za kraj opet potvrdio svoje namjere oko istupanja s Eura ako Uefa ne poduzme konkretne korake.

- Ovo nije zapamćeno u povijesti nogometa. Takvim stvarima u nogometu nije mjesto. Ne želimo sudjelovati na Euru ako se takve stvari događaju. Kako smo stalno u komunikaciji s UEFA-om, sigurni smo da će kazne biti rigorozne.