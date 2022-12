Srpski stručnjak: Pa šiljili su protiv Hrvata! Da su htjeli pravdu, pravog suca bi doveli

Zbog minimalnog zaleđa, koje je sve zbunilo, Hrvatska je ostala bez penala protiv Belgije. VAR se nije javio kada je Orsato svirao penal za Argentinu, a ni u subotu protiv Maroka tehnologija se nije proslavila. Točnije, ljudi koji njome upravljaju.

Amrabat je sapleo Joška Gvardiola, ma vidjelo se s krova stadiona da je to čisti penal. No, sudac Al-Jassim i VAR iz nekog razloga to nisu vidjeli.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na svu sreću, to nije u konačnici presudilo pobjednika. Hrvatska je slavila protiv Maroka 2-1 i osvojila svjetsku broncu, no dan nakon utakmice i dalje se priča o katarskom sucu upitne kvalitete kojeg je Fifa delegirala očito samo iz zahvale zemlji domaćina. Nikome nije jasno kako su mogli za tako bitnu utakmicu postaviti suca koji je sudio samo jednu utakmicu na cijelome prvenstvu.

Spornu situaciju analizirali su i na RTS-u. Sudački stručnjak Dejan Nedić smatra kako je to, bez ikakve dvojbe, čisti jedanaesterac.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Tek kad smo vraćali snimku, vidjeli smo trzaj, ali to se u prijenosu nije vidjelo. To je gotovo, to je morao svirati, to je jasna greška. Mislim da je Amrabatov start na Gvardiolu bio ne samo za penal nego i crveni karton - rekao je Nedić.

A svoje mišljenje rekao je i bivši nogometaš Atletico Madrida Rade Bogdanović koji je iznio zanimljivu teoriju.

Foto: Screenshot Sportal

- Profesore, VAR je fenomenalna stvar, ali ljudski faktor uvijek odlučuje o svemu. Zašiljili su protiv Hrvata i stavili suca iz Katara da šilji za njih, nemojmo se folirati. Da su htjeli pravdu, pravog suca bi doveli. Ako ovo nije penal, ja stvarno ne znam što oni sjede u VAR-u? - rekao je Bogdanović.

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA

I Marokanci su nakon utakmice bili ljutiti na suđenje Al-Jassima kojeg su naganjali po terenu. Smatraju kako ih je oštetio za penal i griješio tijekom utakmice na njihov račun. Hakimi je izgubio živce pa se unosio u facu i predsjedniku Fife Infantinu. A što bismo mi tek trebali reći? Gotovo cijelu utakmicu Marokanci su igrali agresivno i prljavo, skakali po sucu, potezali ga i unosili se u facu. A on je pokazao tek dva žuta.



Najčitaniji članci