Svaki predsjednik države od Slobodana Miloševića naovamo zvao me je da preuzmem Crvenu zvezdu. Međutim, to nije realno. Ne vidim da je to moguće recimo u Zvezdi, jer zna se tko se tamo pita, navijači. Teško bih ja tu mogao da napraviti razliku. Nije ni moje ni bilo kog vlasnika kluba da to rješava. To bi država trebala riješiti. Ali nije to slučaj samo u Srbiji. Zvali su me i u Hajduk iz Splita, pa u Borac iz Banje Luke. Nikamo nisam htio ići, rekao je srpski milijunaš i donedavni vlasnik Olimpije iz Ljubljane, Milan Mandarić (83) za Informer.

Zvali su ga brojni klubovi s ovih prostora, ali on nije htio nastaviti nogometni put. Godine su već tu, a kako je i sam rekao, ne želi bacati novac. Mandarić je rođen u Lici pa je preselio u Novi Sad te nakon toga u SAD. Tamo se obogatio na tvrtki koja proizvodi komponente za računala, a kasije je bio i vlasnik nekoliko sportskih klubova.

- Kad god sam ulazio u neki klub, gledao sam na to kao na investiciju koja će mi se kasnije isplatiti, ali jako mi je važno bilo i da vidim sebe u tom klubu. Kako stvari funkcioniraju, što bi sve trebalo napraviti, kakvim ljudima se okružiti - rekao je Mandarić i osvrnuo se na prošlo vrijeme:

- Pomagao sam, posebno osamdesetih godina. Pomogao sam Zvezdi da dovede Belodedića i Piksija. Međutim, kako sad stvari stoje, ne bih se više uplitao ni u jedan klub s Balkana. Nema tu dobrih uvjeta za biznis.

U posljednjih je nekoliko tjedana aktualan Newcastle koji ima novog vlasnika, a najavljuju se tektonske promjene u svjetskom nogometu.

- Novac je jako važan, ali nije garancija uspjeha. Recimo, ja sam Sheffield Wednesday prodao čovjeku koji je potom u njega uložio 120 milijuna eura. I ne da nije napravio ništa, već je klub iz gornjeg dijela ljestvice spustio u nižu razinu natjecanja. S druge strane, Leicester sam prodao Tajlanđaninu, koji je nažalost poginuo u zrakoplovnoj nesreći. Dok je vodio klub, bio je jako uspješan. Okružio se ljudima koji znaju posao, ulagao pametno, slušao savjete. Ja sam bio uz njega jedno vrijeme da mu pomognem i rezultat je bio povijesno osvajanje Premierlige. Digao je klub kako nitko nije pretpostavljao - zaključio je.