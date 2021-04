Nazvao me pederom, ali tome zbog tenzije u bazenu nisam davao pažnju, rekao je vaterpolist Terrasse Victor Gutierrez (30) koji je prije nekoliko godina javnosti otkrio da je homoseksualac.

Srpski vaterpolist Nemanja Ubović navodno je uvrijedio Gutierreza zbog čega je izbačen iz momčadi španjolskog Sabadella.

- Ubović neće sudjelovati na treninzima i utakmicama sve dok se ne riješi ovaj slučaj. Postoje proturječne verzije i klub radi na rješavanju slučaja - rekli su iz kluba i dodali:

- Najoštrije osuđujemo bilo kakve homofobne, ksenofobne ili rasističke izjave igrača.

Gutierrez prvotno nije htio otkriti o kome se radi, ali s obzirom na to da ispriku nikad nije dobio, odlučio je objaviti ime osobe koja ga je uvrijedila.

- Možda je tako htio destabilizirati rivala. Međutim, nakon utakmice nisam se htio rukovati, a on me je opet nazvao pederom. Tad sam shvatio da je postojala jasna namjera da me uvrijedi. Nisam htio više šutjeti i skrivati homofobiju u sportu. Mora se reagirati! - rekao je Gutierrez koji se nakon incidenta s Ubovićem rasplakao.

Španjolac tvrdi da su uvrede na njegov račun čuli igrači, ali i gledatelji na tribinama.