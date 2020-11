Posljednju borbu imao je prije mjesec dana kada je izgubio od Michala Materle kojeg je ba\u0161 ju\u010der pobijedio hrvatski borac Roberto Soldi\u0107. Ili\u0107 je borac kojeg navija\u010di obo\u017eavaju jer je jedan od onih koji nikad ne kalkulira. Uvijek ide na sto posto u ringu, njegove borbe su atraktivne te uvijek tra\u017ei nokaut. Trenutno je na omjeru 12-4, a u KSW-u je odradio tri borbe, od \u010dega je dvije izgubio i jednu pobijedio.

<p>Prije točno godinu dana europska borilačka meka bila je u Hrvatskoj. Zagrebačka publiku tada je na KSW-ovoj priredbi imala priliku upoznati srpskog borca <strong>Aleksandra Ilića</strong> (31) koji je izgubio od Kesika. No, na kraju meča su ga dočekale ovacije i pljesak s tribina Arene. Oduševio je navijače sjajnom predstavom, ali i sa svojom osobnošću i iskrenošću.</p><p>No pravi šou je bio uoči borbe kada je u oktogon ušao uz taktove pjesme legendarnog Dine Dvornika. Oko 12 tisuća ljudi je pjevušilo 'Zašto praviš slona od mene' i na prvu zavoljelo Ilića. No ta njegova gesta nije najbolje dočekana u Srbiji.</p><p>Srpska javnost mu je prigovarala jer izlazi u ring uz pjesme hrvatskog pjevača, a ne srpskog. Šutio je neko vrijeme, ali Ilić se ovaj put sa svojim neistomišljenicima odlučio obračunati na Instagramu i to u podužem postu kojeg prenosimo u cijelosti.</p><p>- Svi pušaći ku**a koji imaju i dalje problem s glazbenim ukusima, izborom pjesama, zamjeranjem što nisam izašao uz ''Oj Kosovo Kosovo'', ''Marš na Drinu'', Baju Malog Knindžu'' i slične pjesme uz zastavu Srbije da bi ja nekom prosječnom Srbendi porastao u očima, neka se odmah obrišu sami i prekinu pratiti moj daljnji rad. Kur*ite se tu velikim patriotizmom, pola vas ne zna ni riječi naše himne Bože pravde, pola vas ne zna sve pravoslavne praznike i običaje, da se sutra zarati uvukli bi se u šupe i tresli se u ćošku iste... Najveći uspjeh vam je liječenje kompleksa po komentarima.</p><p>- ''Jao Ilke razočaran sam nisi izašao sa srpskom zastavom'', ''Jao Ilke razočaran sam, Dino Dvornik pjesma za izlazak''. Ne, trebam izaći uz Kosovske božure da bih ja bio veliki ratnik... Dino Dvornik je doktor je*eni koji je bio ispred vremena, samo seljaci nisu shvatili poruku pjesme i moje geste. Slijepci i seljaci komentiraju, a ovamo više volite kad domaći borci gube, više se radujete tuđim porazima nego vašim osobnim pobjedama i uspjesima. Umjesto da radite na sebi najveći uspjeh vam je komentar na nekom postu. Nikad neću izaći uz borbene narodne pjesme, ne zato sto ih ne poštujem, već zato što me ne zanima da se ulizujem svom “komšiji” Eri Ojdaniću sa ibarske magistrale, ne treniram uz takve pjesme i ne lože me takve pjesme - napisao je ljutiti Joker na Instagramu pa poručio svima: </p><p>- Razdvojite sport od politike iz vaših bolesnih mozgova. Isto tako nemam ništa protiv kad neko izlazi uz takvu muziku ako to njemu odgovara, prija i vozi ga na neki način samo naprijed. Zato što gledate tuđa mišljenja, zato sto se plašite negativnih komentara i osuda sredine i gledate svima da udovoljite zato i jeste nezadovoljni i isfrustrirani. Živite tuđe živote, a vaši prolaze! Veliki Srbi, a ovamo ne možete jedan je*eni SMS da pošaljete za srpsku djecu i našu djecu. Blok dugme mi postaje sve draže i draže. Ajmo Srbi, ostavite komentar pa poslije sjedite u njemački auto, obucite se u talijansku odjeću, jedite kinesku hranu i slušajte američku muziku i na kraju idite u Tursku na more sa kubanskim cigaretama. Mrš - napisao je Ilić na Instagramu.</p><p>Posljednju borbu imao je prije mjesec dana kada je izgubio od Michala Materle kojeg je baš jučer pobijedio hrvatski borac Roberto Soldić. Ilić je borac kojeg navijači obožavaju jer je jedan od onih koji nikad ne kalkulira. Uvijek ide na sto posto u ringu, njegove borbe su atraktivne te uvijek traži nokaut. Trenutno je na omjeru 12-4, a u KSW-u je odradio tri borbe, od čega je dvije izgubio i jednu pobijedio.</p>