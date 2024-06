Srpsku zvijezdu pitali o Jeličiću, glasnogovornik se ubacio: 'Ne bavimo se tuđim frustracijama'

Srbija u nedjelju otvara Europsko prvenstvo protiv Engleske u Münchenu, ali dva dana uoči utakmice tamošnji medijski prostor zaokupirala je izjava HRT-ovog stručnog komentatora Joška Jeličića.

- Što se tiče Srba, i to u smislu ega i njihovih unutrašnjih problema, meni je drago što su oni na turniru jer neće biti dosadno. Pogotovo ako u prvoj utakmici, što je očekivano, izgube. Nadam se da se neće raspasti, onda će biti puno materijala, već dugo nismo vidjeli tko je s kim, tko koga i tako - rekao je Jeličić, između ostalog, u HRT-ovoj emisiji Euro.

Razbjesnilo je to srpsku javnost. Mediji su njegove izjave nazvali sramotnima i žestoko se obrušili na Jeličića, a čak su o tome priupitali srpskog reprezentativca Dušana Vlahovića. Glasnogovornik Milan Vuković nije mu dozvolio da odgovori na to pitanje pa je on sam izjavio:

- Takvim vrstama frustracija nitko se neće baviti u budućnosti, od sada pa do kraja Europskog prvenstva - rekao je on i stao na kraj bilo kakvim eskalacijama.

Srbi će u nedjelju igrati protiv Engleske od 21 sat, a četiri dana kasnije čeka ih dvoboj protiv Slovenije. Grupnu fazu zaključit će 25. lipnja susretom protiv Danske. Podsjetimo, Srbija nije na Euru igrala od 2000. godine kada je u kvalifikacijama izbacila Hrvatsku.