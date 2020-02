'Gol protiv Intera draži mi je od prolaza, a još idem tramvajem'

Dinamo je za svoje mladiće i svoj ponos organizirao doček na Maksimiru, a stigli su 15-ak minuta prije nego li je bilo najavljeno. Dočekao ih je s tortom predsjednik Dinama Mirko Barišić koji im se obratio i s nekoliko prigodnih riječi nakon što su i drugu godinu zaredom izborili osminu finala Lige prvaka mladih. U teškoj i tvrdoj utakmici pao je Dinamo Kijev nakon lutrije jedanaesteraca rezultatom 4-3.

Osim njega, na dočeku su bili i Antonio Marin i Tomislav Krizmanić koji nisu mogli biti s njima na utakmici, ali su prepoznali važnost podrške suigračima.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

O svom uspjehu progovorili su naravno i sami igrači. Joško je jedan od juniora koji je igrao i za prvu momčad. Zabio je i gol protiv Intera, a jel' mu to draže od osmine finala Lige prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Malo nam je let kasnio, kasnije smo došli u Kijev, ali nije nas to previše omelo. Imali smo dovoljno odmora cijeli tjedan. Težak protivnik i jako teška utakmica, a malo nam vrijeme nije išlo uz ruku. Borili smo se do kraja, u drugom dijelu utakmice smo vodili igru, ali uz sreću smo prošli na penale. Penali su bili jako stresni, najgore mi je što dugo traje, volio bi kad bi završilo sve u 10 minuta. - pojadao se za 24sata mladi stoper pa pohvalio kolegu:

- Renato nas je spasio i svaka čast mu na tome - rekao nam je mladić sa zagrebačkih Srednjaka koji je već sa 17 godina okusio i kako je igrati s prvom momčadi hrvatskog prvaka, a u svom je drugom susretu odigrao svih 90 minuta i srušio zaprešićki Inter.

- Gol za seniore protiv Intera iz Zaprešića mi je draži od osmine finala, ali bilo bi mi drago kada bismo dogurali dalje nego prošle godine. Ova godina nam je teža, dobili smo najtežu grupu, izgurali smo, sad smo tu gdje jesmo, čekamo ždrijeb sutra.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, GNK Dinamo/Facebook

A koga bi htjeli za protivnika?

- Mislim da smo spremni i kvalitetni, da možemo uzeti pobjedu protiv bilo koga. Tako mi je svejedno s kim ćemo igrati.

Gvardiol je oduševio navijače Dinama nakon što je 'uhvaćen' kako se vozi tramvajem. Tada je u intervjuima mnogobrojnih zaiteresiranih medija izjavio kako je njemu to sasvim normalno.

- Ma to je tako skroman dečko - čulo se od poznanika mladog dinamovca, a on sve promatra sa iskrenim smiješkom na licu. Sada je napunio 18 i upisao vozački, no pripreme s momčadi malo ga koče u odrađivanju vožnje.

- Još uvijek idem tramvajem doma. Upisao sam vozački, na sedmom sam satu. Nisam vozio jer su me zeznule pipreme, ali sad ću opet - raduje se mladi stoper.