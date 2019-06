Srušio hrvatski rekord: Kova u Chelseaju za 50 milijuna eura!

Mateo Kovačić (25) i formalno će postati igrač Chelseaja u rekordnom transferu za hrvatski nogomet! Igrača "vatrenih" engleski će klub otkupiti od Real Madrida, koji ga je prošlu sezonu držao na posudbi u Londonu, za 50 milijuna eura!

Javio je to u četvrtak rano ujutro ugledni talijanski novinar Sky Sporta Gianluca Di Marzio. U taj su iznos uključeni i bonusi, a ostalo je samo dogovoriti nekoliko detalja oko plaće hrvatskog nogometaša. Ugovor bi trebao potpisati u subotu.

Kovačić će tako poboljšati vlastiti rekordni transfer u Hrvatskoj od 31 milijun eura, koliko je Real Madrid platio Interu za njegov prelazak u ljeto 2016.

Chelsea će posao zaključiti do kraja tjedna zbog zabrane transfera koja je u tijeku do siječnja 2020. zbog kršenja pravila za dovođenje igrača mlađih od 18 godina. No ta zabrana vrijedi samo za registracije novih igrača, ne i za Kovačića koji je već bio registriran za plave iz Londona.

Osvajač Europske lige morao je zaključiti posao iako formalno nema trenera nakon odlaska Maurizija Sarrija u Juventus, a pregovori su u tijeku s legendom kluba Frankom Lampardom, menadžerom Derby Countyja.

Mateo je ugovor izborio nakon sjajne prošle sezone u kojoj je nastupio u 51 utakmici za Chelsea, izborivši plasman u Ligu prvaka osvajanjem trećeg mjesta u Premiershipu i osvojivši trofej Europske lige pobjedom nad Arsenalom u finalu u Bakuu (4-1).