Stadion u Kranjčevićevoj kreće u obnovu, a vidjeli smo kako sada izgleda: Zaostali smo s uvjetima

Stadion je iz 1987. godine, a od tada nije bilo neke temeljitije obnove nego više kozmetičkih zahtjeva. On nije u lošem stanju, ali sva pravila i uvjeti su toliko napredovali proteklih godina i mi ih jednostavno više ne zadovoljavamo. Iz godine u godinu imamo povećanje zahtjeva, a ograničeni smo na prostor koji imamo. Zahtjevi su toliko otišli gore, a mi smo za njima zaostali, priča nam Igor Šestić, voditelj stadiona u Kranjčevićevoj u Zagrebu, koji bi trebao krenuti u temeljitu obnovu.

Foto: Martina Vidaić/24sata

Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je početak radova u proljeće sljedeće godine, a trebali bi biti gotovi do proljeća 2025. godine.

Šestić je zadovoljan kako je stadion zamišljen, a ljuti ga percepcija da je objekt devastiran i zapušten.

Foto: Martina Vidaić/24sata

- To je kao da imate stan od 30 kvadrata i dobijete dvoje djece pa vam je stan mali. Ne kupujte veći stan jer vam ovaj ne valja nego ste ga jednostavno prerasli. Tako je i sa stadioni. On je uređivan, ali nije se dobilo na funkcionalnosti što je u ovoj priči ključno. Jedan od uvjeta nekad je bio da u svlačionici imate 18 pojedinačnih klupa, a sada je primjerice pravilo 25. I sad kako idete prema višem stupnju tako je u propisima sve do najsitnijeg detalja, od broja parkirnih mjesta vani, na koliko mjesta je hospitality, piće, hrana... Nismo u lošim uvjetima, ali trebamo ići u korak sa svim normama - objašnjava Šestić, koji nas je odveo u obilazak stadiona.

Foto: Martina Vidaić/24sata

Dodaje i da je ovo najozbiljnija priča koju su do sada imali te vjeruje da će se projekt realizirati u zadanom roku.

- Ja sam na stadionu od 2002. godine, do sad je bilo puno razgovora, puno ideja, ali ovo je prvi put da su napravljene konkretne studije i planovi. Vjerujem da će se sve uspjeti realizirati kako je zamišljeno - kaže Šestić.

Foto: Martina Vidaić/24sata

Stadionu bi se trebao vratiti stari sjaj i dati novo ruho, a radi se o proširenju kapaciteta na 12.000 sjedećih mjesta i potpuno natkrivenom stadionu koji će biti moderniziran. Zamišljen je kao 'zeleni' stadion koji će imati mnogo samoodrživih komponenata, a na južnoj bi tribini trebao biti i veliki 'zeleni' zid koji će zalijevati žardinjere s biljkama kišnicom s krova.

Foto: Grad Zagreb

- Zapadna tribina će se rekonstruirati, dok će se istočna, sjeverna i južna dograditi. Bit će to gradski stadion koji će koristiti više klubova. Kada proširimo kapacitet, on će zadovoljavati i četvrtu kategoriju Uefe, odnosno, na njemu će se moći igrati sve međunarodne utakmice klubova, pa tako i Liga prvaka. Također, utakmice na ovom stadionu moći će igrati i hrvatska reprezentacija - najavio je u srijedu Tomašević.

Foto: Grad Zagreb

U planu je i izgradnja igrališta s istočne strane stadiona, a to će se koristiti i kao parkirna mjesta od 7 do 16 i od ponoći do sedam sati, dok će od 16 do 24 služiti kao sportsko igralište, što je i Šestić posebno pohvalio.

- Na samom stadionu trenutno imamo 47 parkirnih mjesta što je u svakom pogledu nedostatno. Istočni dio je vrlo malo iskorišten, a tamo bi nakon rekonstrukcije trebala biti polivalentna igrališta i parkinzi u principu sve ono što kvartu treba - istaknuo je Šestić.

Foto: Grad Zagreb

Kakav će točno biti režim parkinga, još se ne zna, ali Tomašević je najavio razraditi u daljnjim studijama.

- Svjesni smo da će, dok su utakmice, tu biti nešto više automobila. Ali stadion je u centru grada i jako dobro povezan javnim prijevozom te ćemo poticati korištenje istog za navijače i gledatelje kad dolaze na stadion. Ti pritisci se događaju radnim danom navečer ako se radi o međunarodnim utakmicama, ako se radi o ligaškim utakmicama to je vikendom popodne. Razgovarali smo s HŽ-om i dogovorili realizaciju tri željezničke stanice na potezu sjever-jug, ne samo zapad-istok. Jedna od njih bit će na Vukovarskoj - rekao je.