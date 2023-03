Stanišić će igrati od prve minute protiv PSG-a? Trener Bayerna ga ishvalio uoči uzvrata...

Josip Stanišić se u protekle dvije sezone etablirao u prvoj momčadi Bayern Münchena kao veliki potencijal pred kojim je velika budućnost. To ga je i lansiralo u hrvatsku reprezentaciju s kojom je nastupio na SP-u u Kataru te zaigrao protiv Maroka u susretu za broncu.

U njegove kvalitete uvjerili smo se više puta, samim time što je član bavarskog velikana dovoljno govori o njegovim sposobnostima, no problem je što ove sezone ne igra koliko bi trebao. To je sasvim razumljivo kada je poznato da je ispred njega francuski reprezentativac Benjamin Pavard, a nedavno je pristigao i Joao Cancelo iz Manchester Cityja. No, Julian Nagelsmann itekako računa na Stanišića, a hrvatski reprezentativac bi u srijedu od 21 sat mogao zaigrati od prve minute u uzvratnom susretu osmine finala Lige prvaka protiv PSG-a! U prvoj utakmici bavarski velikan slavio je u Parizu 1-0 golom Comana, a kako je Pavard dobio crveni karton, ta pozicija je otvorena.

Foto: LEONHARD SIMON/REUTERS

Mnogi su mislili da će to biti Cancelo, ali trener Bayerna preferira Stanišića zbog njegovih obrambenih kvaliteta. To znači kako ga čeka težak dvoboj protiv čudesnog Kyliana Mbappéa. No, ako ga je u lipnju prošle godine, kada je Hrvatska slavila protiv Francuske u Ligi nacija, zaustavio Mbappéa na Stade de Franceu, zašto to ne bi napravio opet?

- Stanišić je svojom trenutnom formom izborio mjesto u prvih 11. Imao je problema s bedrom, ali trenirao je i vjerujem da će moći igrati. Vrlo je pouzdan, dobro se brani, ima i potrebnu brzinu. Dokazao se. Ne možemo računati na Pavarda pa je Stanišić prvi izbor na toj poziciji - rekao je Nagelsmann na press konferenciji uoči utakmice.

Stanišićeva utakmica karijere

Hrvatski reprezentativac ove sezone odigrao je 17 utakmica, na većini susreta pripala mu je tek sitna minutaža, ali u posljednje dvije utakmice krenuo je od prve minute na poziciji desnog stopera u formaciji s tri braniča. Takav sustav mu odgovara jer njegova primarna pozicija i je stoperska, iako je posljednje dvije sezone većinom igrao na desnom boku. No, ovaj obrambeni univerzalac može zaigrati na više pozicija, to je nešto što treneri cijene, a počeo je vrednovati i Nagelsmann. Samim time što ga nije htio prodati na ljeto, pokazatelj je koliko ga cijeni.

Utakmica protiv PSG-a mogla bi biti prekretnica karijere za Stanišića. Definitivno najveći ispit, a ako ga položi, mogao bi za budućnost zacementirati mjesto u prvih 11, pogotovo kada uzmemo u obzir da Pavard vrlo vjerojatno odlazi na kraju sezone.

Najčitaniji članci