Stanišić odigrao cijelu utakmicu u pobjedi Bayerna, Manchester United golom prinove do slavlja

Nogometaši Paris Saint Germaina u obranu naslova francuskog prvaka krenuli su rezultatski sigurnom 4-1 (1-0) gostujućom pobjedom protiv Le Havrea. No, konačni rezultat vara jer je do 84. minute bilo samo 1-1 da bi Parižani u samoj završnici s tri gola "slomili" domaće.

Prvi gol za PSG postigao je Lee Kang-In (3.), na 1-1 poravnao je Lloris (48.), da bi Dembele (84.), Barcola (86.) i Kolo Muani (90.-11m) osigurali pobjedu favoritu. U idućem kolu Parižani igraju protiv Montpelliera doma, dok Le Havre ide u goste Saint-Etienneu.

Manchester United otvorio je Premier ligu tijesnom pobjedom protiv Fulhama (1-0) na Old Traffordu i to golom novog pojačanja Joshue Zirkzeea u 87. minuti. Dugo su "crveni vragovi" lomili otpor suparnika, ali na kraju stigli do zaslužene pobjede.

U idućem kolu United ide u goste Brightonu, a Fulham dočekuje Leicester.

Za razliku od Kramarićevog Hoffenheima, Bayern München nije imao problema u 1. kolu njemačkog Kupa. S glatkih 4-0 slavio je u gostima kod drugoligaša Ulma, a Vincent Kompany na klupi debitirao pobjedom.

Golove su zabijali Müller (12. i 14.), Coman (79.) i Kane (93.). Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić (24) odigrao je cijeli dvoboj za Bavarce, koji prvo kolo Bundeslige igraju protiv Wolfsburga u gostima 25. kolovoza.