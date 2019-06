Stanley Cup: St. Louis Blues su prvaci nakon 52 godine čekanja

Po prvi put u povijesti, nakon više od pola stoljeća čekanja, St. Louis je na vrhu hokejaškog svijeta. U finalu Stanley Cupa: St. Louis Blues - Boston Bruins 4-1!

Najduže su čekali naslov u NHL ligi. 52 godine. Do danas! Prekinuto je najdulje čekanje u NHL povijesti i to nakon što su poslije četvrtine sezone bili najgora momčad u ligi, a Kup Lorda Stanleya su digli bez ijednog igrača sa iskustvom najcjenjenijeg hokejaškog trofeja.

Trebalo im je sedam utakmica finala, zadnju, trijumfalnu odigrali su u Bostonovom TD Gardenu. Ukupno 26 utakmica u play-offu. Nikad više za momčad koje uzela konačnu nagradu.

The @StLouisBlues are the first team from any of the four major North American sports leagues to win a title after placing last place overall in the league standings after one-quarter or more of the season’s games (since 1967-68). #NHLStats #Game7 #StanleyCup pic.twitter.com/1MJkiLTZ2O