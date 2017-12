Stara godina, staro mjesto: Evo kad će se boriti Mirko Filipović

Mirko Filipović (43) na Staru godini bit će na starom mjestu - u ringu. Mjesto je isto kao i prošli put, Saitama Arena gdje ga čeka japanski veteran Tsuyoshi Kohsaka, veliko MMA ime i čovjek kojemu je broj godina i broj borbi isti - 47.

Cro Cop se vraća u Japan, ali ne kako bi se oprostio protiv Kohsake, već kako bi održao formu do zadnje borbe u karijeri koju je najavio za kraj 2018. godine, protiv pobjednika Rizin Grand Prixa, turnira koji je i sam osvojio. Do te borbe trebao bi odraditi još barem dvije, prvu protiv Koshake, a sad je poznata i satnica Rizinovog spektakla na Staru godinu.

Sve počinje 31. prosinca u 8 ujutro po hrvatskom vremenu, borba Cro Copa i Kohsake je deveta po redu, druga nakon pauze, što znači da ne trebate prerano ustajati jer hrvatski gladijator u ring ne bi trebao prije 11 sati.

Prema pravilma Rizina, prva runda traje 10 minuta, druga i treća po pet minuta. Mirku će to biti deveti nastup u Saitama Areni na Staru godinu, ima sedam pobjeda i jedan poraz, od Hunta 2005.

Mirko Filipović legenda je u Japanu gdje ne može proći ulicom, a da ga ne zaskoče horde obožavatelja koje je stekao boreći se u Zemlji izlazećeg sunca dugi niz godina. Pokušao je i u UFC-u, ali nije bio ni izbliza tako uspješan.

Uoči Mirkove borbe na Staru godinu javio se Brendan Schaub, koji je Mirka pobijedio 2011. godine na UFC priredbi, a danas je u mirovini.

