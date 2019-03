Statistika govori sve: Kalinić prima duplo više od Subašića

Od 3-0 pobjede protiv Argentine u Rusiji, Hrvatska je odigrala 15 utakmica i u samo jednoj nismo primili gol: protiv Engleske na Rujevici.

Golmani su postali tema prijepora, a Lovri Kaliniću sigurno nisu pomogle dvije utakmice ovaj mjesec. Kalinić je branio u osam natjecateljskih utakmica i u svakoj je primio najmanje gol. Uz prosjek od dva po susretu, zahvaljujući onih 6-0 u Španjolskoj. U spomenutom susretu na Rujevici branio je Livaković... Kalinić za Hrvatsku prima 1,39 golova po utakmici, što je najlošiji prosjek u povijesti Hrvatske. Najbolji je Danijel Subašić, koji je primao 0,67 po utakmici, Stipe Pletikosa primao je 0,8, Dražen Ladić 0,9...

- Kalinić je bio naš prvi golman i nismo ga htjeli micati s gola. Da se dogodio kiks Livakoviću, izgubili bismo obojicu. Ja preuzimam odgovornost jer sam njega stavio na gol - rekao je Dalić.

Kalinić je u te dvije utakmice primio tri gola.

- Kod prvoga gola u Budimpešti mogao je skratiti kut i otežati udarac napadaču, dok kod drugoga gola nije pravilno izašao. Tu je morao bolje reagirati, ipak se radilo o situaciji u njegovu petercu gdje mora biti dominantan. Gol protiv Azerbajdžana? E, tu mu je nedostajalo i malo sreće, lopta se odbila od našeg bloka pa ga prevarila u čudnom luku - rekao je Zlatko Škorić (77), legendarni hrvatski golman.

Kalinića je prokomentirao još jedan proslavljeni golman, Ivan Katalinić (67).

- Teško mi je bilo putem televizije vidjeti je li imao prostora brže izaći, je li mogao ranije pročitati taj dubinski pas njihova asistenta. A kod udarca nije pitanje je li kriv, nego je li mogao obraniti. A vjerojatno je. No mogao je ranije izaći s gola, otići napadaču ‘u noge’. Drugi gol? Ma tu je morao izaći na centaršut, nažalost sve se odvijalo jako blizu gola, Kalinić je tu morao bolje reagirati.

A kako komentirate gol koji je Hrvatska primila protiv Azerbajdžana?

- Ma to je bilo drugačije, čak mi se činilo da je tu bio dobro postavljen, ali se lopta odbila od Ćalete-Cara, dobila ubrzanje i prevarila ga. Taj mu gol ne ide na dušu, tu se Azerbajdžanu dosta toga sretno poklopilo. A čini mi se kako je njihov napadač tamo želio prizemno šutirati za što bi Kalinić bio spreman, ali su gosti tu imali dosta sreće.

Foto: Matt McNulty/Press Association/PIXSELL

Ivan Katalinić nastavio je o Lovri Kalinići.

- Ne može se sada samo Kalinić kriviti za poraz u Mađarskoj. Najveći problem što se prije utakmice puno pisalo tko će braniti, a kada igrač neki pročita on počne sumnjati u sebe. Evo, ja sam iza Ladića stao 1998. godine, znao sam šta mu fali, ali sam forsirao da on bude prvi golman na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj - kaže Ivan Katalinić, pa nastavlja:



- Znate kakav je Dinamo tada bio? Imali su 20 bodova prednosti ispred svih, njima u prvenstvu nije ni trebao golman, pa Ladić nije bio u dobroj formi. No, mi smo puno pričali, njegov motiv igranja na SP-u je bio ogroman. Možda je to nekome teško razumjeti, ali u takvim situacijama s golmanima morate pričati kao s vlastitom djecom. I tu struka mora odraditi svoje, Mrmić je sada u stožeru Zlatka Dalića, on nije tamo samo kao broj, već i on mora donositi važne odluke.



Ivan Katalinić je dodao još jednu stvar...

- Golmani su specifični, oni i protiv lošijih ili manje kvalitetnih momčadi moraju ići 300 na sat i biti maksimalno motivirani. Igrači često pomisle 'mi smo bolji i bit će lako', ali vi kao golman to nikada ne smijete. Zadnja ste linija obrane, jednostavno morate odraditi posao kako treba. Na velike utakmice se svi ionako pale, tu nikome motivacija nije problem.