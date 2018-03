Stativa je bila igrač Juventusa: Spriječila povratak Tottenhama

Nova nogometna ljepotica odigrala se na Wembleyju gdje je Juventus u tri minute šokirao Tottenham i vratio se ih 'mrtvih'.

U 64. i 67. minuti Higuain i Dybala okrenuli su vodstvo koje je Tottenhamu donio Son u 39. i to je pred kraj utakmice ponudilo klasičnu sliku u kojoj su Englezi žestoko pritiskali gosta.

Kulminiralo je u 90. minuti kada je Harry Kane tukao glavom! Iako je bio u očitom ofsajdu, zahvatio je loptu sjajno i savladao Buffona, međutim, Juve je na svojoj strani imao i stativu koja ga je spasila. Lopta je potom pala na crtu pa je Andrea Barzagli to očistio.

