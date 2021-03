Izgubili smo tamo 3-0, a uoči uzvratne utakmice trener nas je posjeo u svlačionicu i rekao nam: ‘Ako ih danas ne zgazite, vi niste muškarci, vi ste curice. Nemate onu stvar. Pa tko je bolji od vas?!’

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci nakon Tottenhama

Vrijeme radnje je 15. lipnja 1967. godine, dan kad je Dinamo izveo najveći preokret i ponajveći pothvat u klupskoj povijesti. U polufinalu Kupa velesajamskih gradova izgubio je u Frankfurtu 3-0 pa u Zagrebu pobijedio Eintracht 4-0. A sjećanja na taj dan s nama su prije nekoliko godina podijelili akteri, od kojih su danas neki, nažalost, pokojni...

- ‘Vani je puni Maksimir, izađite i pregazite ih’, rekao nam je Zebec i, vjerujte, na teren smo izašli kao iz kaveza. Nijemci nisu ni znali što se događa, mi smo letjeli terenom. Nosila nas je atmosfera, publika je bila fenomenalna, znali smo da ćemo okrenuti - nastavio je Slaven Zambata.

Ovaj put Dinamo neće imati taj vjetar u leđa s tribina. Ali i zaostatak je manji. Dva razlike. Ono što su Zambata i društvo iz ‘67. u toj sezoni nadoknadili - tri puta! Najprije protiv Spartaka iz Brna pa škotskog Dunfermlinea i Eintrachta.

- Bili smo na dan utakmice u šetnji i pitao nas je trener Branko Zebec vjerujemo li u uspjeh. Škorić, naš golman, rekao je da ćemo ih smazati - pričao je Krasnodar Rora i nastavio:

- Upravo ta prva utakmica je bila zalog našeg optimizma. Dva puta smo pogodili stativu, bili smo bolji, ali nismo mogli zabiti.

Eh, da, i tu je mala razlika u odnosu na današnju situaciju. Jer Dinamo je u Londonu protiv Tottenhama bio inferioran. A ponajboljeg trenera na svijetu (Mourinho) sad ima suparnik, a tad je imao Dinamo. Ali i tad i sad ima vrhunskoga golmana.

- Njihov igrač Jusufi je pred kraj utakmice, kad smo vodili 3-0, išao sam na Škorića, mi smo pretrnuli od straha, no Škorić je čudesno obranio - pričao nam je Zambata i dodao:

- Nakon utakmice nam je Zebec dozvolio da proslavimo ulazak u finale, bili smo u Vili Rebar, popili smo pivo-dva i gledali snimku utakmice.

Stjepan Lamza nije zabio gol, ali je igrao maestralno. Dobio je ocjenu 10.

- Nisam igrao sam. Bili smo nezaustavljivi, to je bio Dinamo koji se mogao nositi s bilo kojim klubom na svijetu - pričao nam je Lamza i nastavio:

- Sjećam se svake minute, ali vratimo se sedam dana unatrag. Izgubili smo 3-0 u Frankfurtu i sjedimo poslije utakmice s igračima Eintrachta, bio je i čuveni Englez Stanley Rous. Na tom banketu Jusufi, jedan od najboljih bekova svijeta, kaže: ‘Štef, svjesni ste da nemate šanse za prolazak’. Nisam tako mislio pa sam ispalio: ‘U Zagrebu će biti 4-0 za nas!’. Bila je to posebna utakmica, igralo se za finale i to mi je najdraža utakmica. A jedan detalj posebno pamti.

- U 88. minuti primio sam loptu na 40 metara od gola, prošao jednog, pa drugog, pa trećeg i centrirao tako jako da sam pogodio Gucmirtla u glavu za 3-0. To je presudilo. Poslije utakmice mi je došao Ivica Horvat, pomoćni trener Eintrachta, i pitao me: ‘Štef, možete doći u Esplanadu da porazgovaramo, angažirali bismo vas’. Bio sam prepotentan, pa sam rekao da imam angažman. Nisam lagao, tražio me Juventus. E, sad, da sam otišao u Esplanadu, a ne u Vilu Rebar, ne bih nikad pao s balkona... Znate, bio je to superjaki Dinamo.

Da, ako ste zaboravili, u svibnju 2019. Barcelona je u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka pobijedila Liverpool 3-0. Liverpoolove šanse za prolazak? Nula. Jer, realno, tko može moćnoj Barceloni zabiti četiri gola? A ne primiti niti jedan. Nakon senzacionalnog preokreta, jednog od najvećih u povijesti nogometa, Jürgen Klopp rekao je da se ne sjeća da je itko prije to napravio. Logično, Nijemac je rođen 16. lipnja 1967., dva dana nakon što je Dinamo takvo čudo izveo protiv Eintrachta.

- Nikad prije niti jedna njemačka momčad nije izgubila takvu prednost. Odmah nakon utakmice na televiziji su još jednom pustili cijeli susret, pa smo dva sata poslije još jednom sve proživjeli. Igrali smo baš kao Liverpool na Nou Campu. Stiskali smo ih, ali kako će vam netko vjerovati da ste igrali dobro kad izgubite 3-0 - pričao je Slaven Zambata.

Taj je Dinamo okrenuo dva gola zaostatka i 1964. i ‘70., a posljednji put 1977. U povijesti Europske lige, pak, od 2009. godine, samo su dva kluba od njih 38 nadoknadila poraz 2-0 u prvoj: Steaua protiv Ajaxa i Sevilla protiv Betisa. Što je 5,38 posto. Može li Dinamo stopama prethodnika iz ‘67.?