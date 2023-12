Štefanje garantira spektakl na Kutiji: Vratio se Eduardo, a Božinović prijeti Keti Bandiću

Najveći malonogometni turnir u Hrvatskoj "Kutija šibica" stigla je do Štefanja, samim time i zagarantiranog spektakla. Danas su na rasporedu polufinalni dvoboji ženskog i veteranskog dijela turnira, te četvrtfinale seniora. A u "dvojci" Doma Sportova haklat će poznata velikonogometna i malonogometna lica, bivši "vatrenih" (Eduardo da Silva, Jerko Leko), Brazilci, Slovenci...

Glavni turnir će nam za početak ponuditi obračun CB Sea Wolf Spegre i poznate zagrebačke malonogometne družine Big Bang. "Morski vukovi" su u osmini finala šokirali favorizirani Dobermann. Jedna od jakih karika Sea Wolfa je Antonio Asanović, sin legendarnog "vatrenog" Aljoše, ali tu su i prvoligaška malonogometna lica Čizmić, Kirevski, Rogošić, Kovačević... Big Bang je praktički godinama u istom sastavu, a uz sjajnog Jerka Leku za momčad iz Dubrave "haklaju" braća Mikulić, Gaši, Karamatić, Ćibarić, Bartoluci...

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Poliklinika Milojević je po mnogima glavni favorit za osvajanje Kutije, u dosadašnja tri nastupa momčad za koju nastupaju igrači Futsal Dinama ima gol razliku 13-0. Riječ je o prilično uigranoj momčadi, a gledatelji će opet moći uživati u potezima Tihomira Novaka, Perića, Čekola, Postružina... Njih danas očekuje ogled s Promotionplay Domogradom u čijem su rosteru neki hakleri (Matošević, Petrović), ali i velikonogometaši Sloge iz Nove Gradiške (Maričević, Mihić, Bungić, Eller...).

Ivanković i Pehar već zabili 15 golova

Najviše neizvjesnosti mogao bi nam ponuditi dvoboj Biberon Koestlina i Krešimira Kete Bandića. Biberon godinama na Kutiju dolazi s ponajboljim dalmatinskim španerima, a u svojim redovima imaju i Josipa Božinovića, čovjeka koji je 2021. bio najbolji igrač turnira igrajući baš za - Ketu Bandić. Ali tu su još Jelovčić, Babić, Jelavić, Sesar, dva Brazilca, jedan Srbin..., sjajna momčad. Krešimir Keta Bandić opet igra s kraćim rosterom, a njihov dvojac Ivanković - Pehar već je zabio 15 golova. Bit će ovo jako zanimljivo.

I za kraj dana, sraz Kerschoffset Kamgrada i Feroterm Čamber gradnje. Za Kerschoffset igraju Slovenci (Čeh, Peček, Osredkar, Fideršek, Totošković), pa sjajnih BiH reprezentativac Bilal Jelić, ali i domaći hakleri poput Grbića i Grbeše. Feroterm Čamber Gradnja je s četiri pobjede napravila veliki uspjeh na ovogodišnjoj Kutiji, danas će ulogu favorita prepustiti svom suparniku, pa pokušati kreirati još jedno veliko iznenađenje na ovom turniru.

Prijenosi četvrtfinala su na platformi HRTi.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U prvom polufinalu veteranskog dijela turnira sastaju se Pulpit Elkro i Senjak hoteli Matan. Bit će to dvoboj dvaju poznatih veteranskih malonogometnih momčadi, ali i međusobni obračun članova stručnog stožera Rijeke - Željka Sopića i Marija Jozića. Za Pulpit Elkro uz Sopića nastupa još nekoliko poznatih malonogometnih imena (Ilečić, Bičanić, Lalić, Rančić, Bodrušić, Suvajac...), dok su na strani Senjak hotela Matan još Ivan Krstanović, Mario Garba, pa i sjajni srpski malonogometaši poput Perića, Rajčevića, Rnića...

Indijka Jyoti Jyoti igra na Kutiji

I drugi veteranski ogled ponudit će brojne zanimljivosti. Promotionplay Domograd u svom kadru ima mnoštvo poznatih imena (Ješe, Poljak, Štrok, Vrdoljak, Bisaku, Franja, Purgar, Čale, Mujdža...), a Zagrepčani će na Štefanje još jednom moći uživati u majstorijama Eduarda da Silve. No, i CB Sport SC Flegar Zloćo i prijatelji ima "ozbiljan kadar", za njih nastupa kapetan Futsal Dinama Ivan Pavlić, ali i poznata malonogometna lica poput Grdovića, Leskovara, Čordaša, El-Saleha, Radusina, Miljkovića...

Današnji dan započinje ženskim polufinalom, ogledom HPB Sporta i ŽNK Dinama. Za HPB Sport nastupa nekoliko klasičnih malonogometašica, dok boje Dinama brane - velikonogometašice. Zanimljivo, Dinamo je u četvrtfinalu slavio s uvjerljivih 16-1, a briljirale su Filipović s četiri, te Stanić i Huzanić s po tri gola. A za Dinamo nastupa i Indijka Jyoti Jyoti.

U drugom dvoboju CB Lula će do prvog ženskog finala pokušati stići preko MC Plus Svete Nedjelje. Najveća snaga Lule je sjajna Kristina Svetec koja je u dosadašnja dva nastupa na ovogodišnjoj Kutiji zabila čak sedam golova. I za sada je vodeći strijelac ženskog dijela turnira. MC Plus Sveta Nedjelja je imala napeto četvrtfinale, a polufinale im je omogućila sjajna Jasna Đoković golom u zadnjim sekundama susreta.

Ženski turnir

Polufinale: HPB Sport - ŽNK Dinamo Zagreb (14), ŽMNK MC Plus Sveta Nedjelja - Caffe Bar Lula Ožujsko Lucka studio Kartel zastupanje (14.50).

Veteranski turnir

Polufinale: Pulpit Elkro - Senjak hoteli Matan (15.40), Promotionplay Domograd - CB Sport SC Flegar Zloćo i prijatelji (16.30).

Glavni turnir

Četvrtfinale: CB Sea Wolf Spegra - Big Bang team Instalacije Jurković (17.20), Poliklinika Milojević - Promotionplay Domograd (18.20), Biberon Koestlin - Krešimir Keta Bandić (19.20), Kerschoffset Kamgrad - Feroterm Čamber gradnja (20.20).