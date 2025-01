Stefanova ruka sreće: Pitao sam hoću li šišati i Dagura, Glavaš je mislio o Horvatovom promašaju

Glavaš, Mandić, Srna i još nekoliko momaka su odavno kod mene na šišanju svakih desetak dana. Onda su se odlučili ako prođu da dođem šišati cijelu reprezentaciju. Bio sam tamo i prije prvenstva kad sam šišao 22 rukometaša, a sad ih je bilo 13-14, ostali su bili s obiteljima, započeo nam je barber Stefan Čučković, poznatiji kao barber Čučko.

Stefan se već neko vrijeme brine za glave mnogih naših sportaša, između ostalog i zvijezda FNC-a Marka Ančića i Filipa 'Nitra' Pejića, a mladi hrvatski rukometaši često se prepuštaju u njegove ruke. Naravno, ima među rukometašima i onih starijih, ali kako kaže Stefan, nije bilo onog koji je imao neku 'Slavicu koja ga šiša već 20 godina', već su svi voljno pristali na nove frizure.

- Glavaš im je rekao da samo trebaju sjesti i da će to biti najbolje, oni se nisu ništa bunili - objasnio je pa dodao da je odradio i malo 'novinarskog' posla':

- Snimali smo neke videe za moje društvene mreže, odgovarali su mi na neka pitanja. Primjerice, Glavaš mi je govorio o sedmercu u zadnjoj minuti protiv Mađarske za izjednačenje. Rekao je da nije imao treme, da mu je prošlo kroz glavu kad je Horvat pucao protiv Norveške i promašio. Ali, zaustavio je tu priču i glavi i rekao si 'ne,ne,ne, ja ću to zabiti'. A kako smo vidjeli, to je i napravio.

Dan prije utakmice protiv Francuske družio se s rukometašima, sve se to događalo u njihovom hotelu u Karlovcu.

- Atmosfera je baš bila odlična, puštaju muziku, imali smo salu gdje su svi bili. Cijela ekipa koja se šišala je došla u isto vrijeme, svi su prijateljski nastrojeni. To je trajalo od nekih 10 ujutro do 17 sati. Ponudili su nam da odemo na ručak s njima pa smo to objeručke prihvatili - rekao nam je Stefan pa dodao:

- Žalili su se da su ozlijeđeni nešto, ali to je tako. Pitao sam hoće li se i Dagur šišati, to mi je bila želja, ali nažalost nije bio u hotelu. Rekli su mi da ih je zezao da je njima lako, oni idu na šišanje, a on ima stvari za obavljati - zaključio je spomenuti barber.

Podsjetimo, utakmica polufinala Svjetskog rukometnog prvenstva između Hrvatske i Francuske na rasporedu je od 21 sat u Areni Zagreb.