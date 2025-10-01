Steph Curry zaigrat će s bratom

Seth Curry (35) će se pridružiti svom bratu Stephenu (37) u Golden State Warriorsima nakon što je pristao na jednogodišnji ugovor s kalifornijskom momčadi, pišu američki mediji.Seth Curry navodno dolazi s nezajamčenim ugovorom koji bi mu omogućio rad s klubom tijekom cijelog trening kampa.

Međutim, naknadno bi morao biti oslobođen ugovora prije nego što bi ga Warriorsi mogli dovesti početkom sezone na temelju proporcionalnog ugovora koji bi im omogućio da ostanu unutar NBA pravila o ograničenju plaća.

Foto: Darren Yamashita/REUTERS

Seth Curry, 35-godišnji iskusni igrač, prošle je sezone kao član Charlotte Hornetsa predvodio ligu u preciznosti šuta za tri poena, pogodivši 45,6 posto svojih pokušaja iza linije za tri poena.

Njegov postotak šuta za tri poena u karijeri od 43,3 posto na drugom je mjestu među aktivnim igračima, iza Lukea Kennarda koji ima 43,8 posto i odmah ispred Stephena Curryja koji ima 43,2 posto. Seth Curry je sedmi na ljestvici svih vremena u preciznosti šuta za tri poena, a na vrhu liste je trener Golden Statea Steve Kerr (45,4 posto).

Foto: Kelley L Cox/REUTERS

Seth Curry će se pridružiti svojoj desetoj NBA momčadi. U NBA se probio u sezoni 2013./14., odigravši po jednu utakmicu za Memphis Grizzliese i Cleveland Cavalierse. Nakon toga je nastupao za Phoenix Sunse, Sacramento Kingse, Dallas Maverickse, Portland Trail Blazerse, ponovno Dallas, Philadelphia 76erse, Brooklyn Netse, treći put Dallas i za Charlotte Hornetse.

Prošle sezone je za Charlotte u prosjeku postizao 6,5 poena uz 1,7 skokova i 0,9 asistencija u 15,6 minuta u 68 utakmica (14 startova).

U 550 utakmica u karijeri (224 starta) postizao je prosječno po utakmici 10,0 poena, 2,0 skoka i 1,9 asistencija.