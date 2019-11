Sterling je izbačen iz momčadi Engleske: Davio Joea Gomeza

Raheem Sterling (24) neće biti u konkurenciji za nastup za englesku nogometnu reprezentaciju ovaj četvrtak protiv Crne Gore na Wembleyu nakon incidenta za vrijeme večere u kampu "gordog albiona".

Nogometaš Manchester Cityja skupio se s reprezentativnim suigračem iz Liverpoola Joeom Gomezom (22) drugi put u dva dana, tek 24 sata nakon njihova klupskog derbija na Anfieldu koji je pripao "redsima" 3-1.

Prema pisanju Daily Maila, Sterling je Gomeza uhvatio za vrat nakon što ga je ovaj pozdravio. Suigrači su prvo pomislili kako se radi o šali, ali Raheem nije puštao Joea pa su ih morali razdvajati.

Engleski savez u priopćenju je potvrdio kako će Sterling ostati u momčadi i mogao bi nastupiti u nedjeljnoj utakmici protiv Kosova.

- Moramo odvojiti klupska rivalstva od reprezentacija. Nažalost, emocije nakon nedjeljne utakmice još su bile jake. Mislim da smo napravili pravi potez u dogovoru s cijelom momčadi. Važno je da se fokusiramo na utakmicu - rekao je izbornik Engleske Gareth Southgate.

Sterling je u međuvremenu očito shvatio da je pretjerao i ispričao se za incident na Instagramu.

"Svi znaju koliko mi ova igra znači, da ne okolišam nego prijeđem direktno na stvar. Joe i ja raspravili smo, shvatili smo neke stvari i prebrodili to", napisao je Sterling i dodao:

"U sportu smo u kojem su emocije jake i dovoljno sam čovjek da priznam kad me one svladaju. Znamo da je to bila stvar od pet ili deset sekundi, ali završila je i nemojmo to praviti većim nego što jest. Fokusirajmo se na utakmicu u četvrtak."