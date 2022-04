Štetner: Neuvillea smo kaznili, a Croatia Rally i naši vatrogasci ušli smo u povijest WRC-a...

Croatia Rally završio je i svoje drugo izdanje. Tone opreme šleperima je napustilo Zagreb, timovi su spakirali svoje vozače i mehaničare i krenuli na novu postaju WRC-a. S obećanjem da će se vratiti u Hrvatsku dogodine.

Odahnuli su i organizatori iz Cro Dakar Teama i brojni ljudi iz hrvatskog automoto sporta, koji su pomogli organizaciji takvog događaja, za koji mnogi kažu da je najelitniji koji je Hrvatska ikad ugostila.

- Dopredsjednica FIA-e Anna Nordkvist je produžila boravak za jedan dan koliko joj je bilo dobro. Vodili smo VIP goste u dvorac Trakošćan, Miljanu, Kumrovec, vinarije Tomac u Jastrebarskom i Kurtalj na Plešivici, bili su veleposlanici Izraela, Kanade, gradski čelnici Zagreba, Jastrebarskog, državni tajnici, predsjednici automobilističkih saveza Mađarske, Slovenije, Češke, Kosova, Belizea, direktori FIA-e, šefovi WRC-a... I uvijek smo kombinirali sport i biznis - priča nam Davorin Štetner, predsjednik HAKS-a dan nakon završetka jurnjave hrvatskim cestama.

O broju gledatelja i zaradi još je rano govoriti.

- Jako je teško procijeniti koliko je publike došlo, čekam službenu brojku od policije, ali imam dojam da ih je bilo više nego prošle godine i da su bili bolje raspoređeni, nije bilo toliko grupiranja na pojedinim mjestima, a neke smo punktove morali i mijenjati. Primjerice, kod dvorca Novigrad na Dobri bilo je izlijetanja vozača, a prošle godine ondje su stajali gledatelji. Sve je prošlo u redu i publika se pridržavala uputa - priča Štetner i nastavlja:

- Došli su najmoćniji ljudi Hyundai korporacije, koji su se našli i s Matom Rimcem, čiji su ulagači. Što se organizacije tiče, dobio sam samo pohvale. Šefovi timova su oduševljeni, Oliver Solberg mi je dan prije nego što je izletio rekao da mu je ovo najteži reli.

Pa je li to kompliment ili kritika?

- To nam je veliki kompliment. Idealna je kombinacija kad timovi, logistika, FIA hvale sigurnost, a vozači govore da je staza 'tricky'. Reli mora biti težak. I još smo imali uzbudljivu završnicu, da se odlučivalo u zadnjoj etapi, što je odlična stvar.

Koliko je priču pokvario izostanak Loeba i Ogiera?

- To je oduzelo veliki dio popularnosti, ali je dalo drugima mogućnost. Eto, Rovanpera je prošle godine kod nas izletio već nakon pet kilometara, a sad je zasluženo pobijedio, to je baš lijepa priča.

I proslavio?

- Dakako. Najprije u hotelu, a možda i kasnije negdje.

Ove godine nismo imali veće incidente poput Ogierova sudara na zagrebačkim ulicama prošle godine, ali bilo je ulijetanja u dvorišta, ali i Neuvilleova oduzimanja prednosti drugom vozaču u gradskoj vožnji.

- Neuville je platio kaznu.

Već?!

- Da, platio je kaznu FIA-i. Jako pazimo na pravila i svi vozači imaju uređaje za praćenje te se vidi ako je netko prekoračio brzinu ili napravio neki teži prekršaj u gradskoj vožnji s jedne na drugu etapu, čak mu se i na utrci oduzme vrijeme ako napravi neki teži prekršaj. I velika pohvala policiji jer je držala sve pod kontrolom, uz tisuće naših volontera, vatrogasaca, hitnih službi...

Vatrogasci su imali poseban zadatak.

- Poslali smo šefa vatrogasaca našeg saveza na FIA-in tečaj jer ovo je bio prvi reli s hibridnim vozilima i imali smo jako velike pripreme za to jer je opasno dirati auto s baterijama, zbog mogućeg zapaljenja. I baš su pripadnici DVD-a Jastrebarsko uspješno gasili Solbergov auto. Eto, prvi put u povijesti na reliju su nastupili hibridni automobili i prvi su put vatrogasci gasili požar na hibridnom autu, i to u Hrvatskoj! Napravili su dobar posao, i Solberg i šefovi Hyundaija su nam zahvalili. Auto je pretrpio ogromnu štetu, neslužbeno kažu čak dva milijuna eura, a da nisu naši vatrogasci tako dobro i brzo reagirali, potpuno bi izgorio.

Osiguranje utrke pokriva sve nezgode, pa će nadoknaditi štetu i obitelji u Krašiću, kojima je u dvorište uletio automobil. Ali neće Croatia Rally samo njima ostati životna uspomena.

- Gdje god smo pristali s helikopterom, lokalnu sam djecu poveo na vožnju, da naš reli pamte cijeli život.

Nažalost, subotnji su brzinac na Platku morali otkazati.

- To je ogroman problem, ali i Michele Mouton, šefica sigurnosti WRC-a - inače posljednja žena koja je bila na postolju u WRC-u, još početkom ’80-ih godina - sasvim se složila da smo to morali otkazati zbog sigurnosti. Trošak je naravno ogroman, sva logistička priprema fan zone ostala je neiskorištena, doista je to velika šteta.

A kako ste zadovoljni našim, domaćim vozačima?

- Prije kraja relija vodstvo HAKS-a odvelo je dopredsjednicu FIA-e kod svake naše posade da se upoznaju i poslikaju, za trajnu uspomenu. Naša najveća mlada nada Jan Pokos završio je reli, pametno je vozio, a čestitke svakako svim našim posadama koje su završile Croatia Rally, možda i najteži reli - zaključio je Štetner.

