Steve Kerr ušao u povijest NBA lige: Ova titula je nevjerojatna

Možda nije bio najveći igrač, niti najveći trener, međutim, Steve Kerr (56) se upisao u povijest NBA lige kao jedini koji je osvojio najmanje četiri NBA naslova i kao igrač i kao trener.

Pobjedom Golden State Warriorsa nad Boston Celticsima u NBA finalu, Kerr je četvrti put u karijeri podigao pobjednički pokal kao trener, a još pet ih je osvojio kao igrač, tri u dresu Chicago Bullsa i još dva sa San Antonio Spursima.

- Ova titula je bila najnevjerojatnija," kazao je 56-godišnji Kerr. "Bilo je tu puno nepoznanica i ozljeda - dodao je.

Još jednom je istaknuo ključnog igrača svoje momčadi.

- Stephen Curry je razlog za sve ovo. Ono što on radi u svojoj veličini toliko se razlikuje od tradicionalnih velikana u ovoj ligi. Rekao sam to mnogo puta, Steph me toliko podsjeća na Tima Duncana. Naravno, potpuno su drugačiji igrači, ali sa stajališta ljudskosti, talenta i samopouzdanja. To je prekrasna kombinacija zbog koje svi žele pobijediti za njega - kazao je.

- Sretan sam zbog svih, ali sam oduševljen zbog Stepha. Za mene je ovo njegova kruna i nevjerojatna karijera - naglasio je.

Nakon što je igrao za Phoenix, Cleveland i Orlando, Kerr je u Chicago stigao 1993. godine. U dresu Bullsa je osvojio tri uzastopna naslova (1996, 1997, 1998). Potom je preselio u redove San Antonio Spursa osvojivši 1999. četvrti naslov u nizu, jedini igrač kojem je to uspjelo u posljednjih 50 godina.

Kerr je napustio San Antonio 2001., ali se vratio dvije godine kasnije, posljednjoj godini kao igrač, i ponovno osvojio naslov, peti igrački.

Njegova trenerska karijera započela je 2014.-2015. u Warriorsima, a iste rookie godine osvojio je svoje prvo prvenstvo kao strateg, pobijedivši u finalu Cleveland Cavalierse. Kerr je uspio odvesti Warriorse do šest NBA finala, a uz spomenuto prvenstvo 2015. godine, slavio je još tri puta (2017, 2018, 2022).

- Samo se družim s pravim ljudima - kazao je Kerr sa smiješkom.

- Njegovo košarkaško znanje je bez premca - rekao je Klay Thompson.

- Steve je imao tako nevjerojatnu, jedinstvenu karijeru, od igrača do trenera -dodao je.

Najuspješniji trener u povijesti NBA lige je Kerrov mentor u Bullsima, Phil Jackson sa 11 naslova - šest na klupi Bullsa, a još pet s Lakersima. Red Auerbach je devet puta bio NBA prvak kao trener, a John Kundla, Pat Riley i Gregg Popovich po pet. Iza njih je Kerr.

- Osim kulture pobjeđivanja, uspostavio je obiteljski duh unutar Warriorsa. Otvarao je rasprave koje se bave društvenim, političkim i drugim temama - otkrio je njegov zamjenik Bruce Fraser za Guardian 2018.

