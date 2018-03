Steve Nash i Jason Kidd uz još dvojicu izabrani u Kuću slavnih

Steve Nash, Jason Kidd, Grant Hill i Maurice Cheeks ući će u kuću slavnih kao dio generacije 2018 godine, rekao je uvijek dobro upućeni Adrian Wojnarowski. Ovaj tjedan se očekuje službena potvrda od strane vodstva NBA lige.

Steve Nash je proveo 18 sezona u ligi, te se smatra jednim od najvećih playmakera svih vremena. Izabran je 1996. godine od strane Phoenixa kao 15. izbor prve runde. Ukupno je u karijeri podijelio 10.335 asistencija čime se nalazi na trećem mjestu najboljih asistenata svih vremena.

Dvije godine zaredom proglašen je najkorisnijim igračem NBA lige u dresu Phoenixa, dok je čak 8 puta nastupio na All Staru. Najbolje momčadske uspjehe ostvario je u dresu Dallasa i Phoenixa s kojima je ukupno tri puta stigao do finala zapadne konferencije.

Jedini je playmaker u povijesti kojemu je postotak za dvicu bio viši od 50%, šut za tricu viši od 40% dok je sa linije slobodnih bacanja ima postotak viši od 90%. Karijeru je službeno završio 2015. godine u dresu Lakersa.

Još jedan bivši igrač Phoenixa će ući u kuću slavnih a to je Jason Kidd. Malo tko se sjeća, no ova dva virtuoza na poziciji razigravača igrali su zajedno dvije sezone u Sunsima. Upravo Kidd se nalazi ispred Nasha na listi najboljih asistenata lige sa 12.091 asistencija.

Kidd je došao u ligu 1994. godine kada su ga kao drugog picka prve runde izabrali Knicksi, te je tu sezonu dobio nagradu za najboljeg novaka godine koju je podijelio sa još jednim budućim članom kuće slavnih, Grantom Hillom.

Dvije godine zaredom je svoju ekipu odveo do finala, no prema pohodu na naslov zaustavili su ih Lakersi i San Antonio. Svoj najveći uspjeh u ligi postigao je 2011. godine kada je nakon dva izgubljena finala napokon stigao do naslova sa Dallas Mavericksima. Sa Američkom reprezentacijom osvojio je dva zlata na olimpijskim igrama. U konačnu mirovinu otišao je 2013. godine nakon 19 godina uspješne karijere.

Grant Hill jedan je od onih igrača kojeg su ozljede spriječile da postane jedan od najboljih. Također je igrao u Phoenixu gdje je dijelio svlačionicu sa Nashom. Bio je jedan od najbolji all-round igrača te je igrao na poziciji niskog krila. U NBA je došao 1994. gdje su ga Pistonsi izabrali kao treći izbor.

U svojoj rookie sezoni je prosječno postizao 19 koševa i 6 skokova te je zasluženo podijelio nagradu za najboljeg novaka sezone sa Kiddom. Na NBA All Staru nastupio je sedam puta dok je u 18 sezona koliko je proveo u ligi postizao 16.7 koševa, 6.0 skokova i 4.1 asistencije. Karijeru je završio 2013. godine u dresu Clippersa.

3 of the greatest. Jason Kidd, Grant Hill, and Steve Nash have been informed they will be inducted into the Basketball Hall of Fame. 🙌🙌 (first reported by @wojespnnba) pic.twitter.com/A6BWRj72DR