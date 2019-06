'Steve Nash me baš oduševio, Rafa Nadal snimao mobitelom'

Bilo je nezaboravno, prava ludnica. Vjerujte, tu večer ću zauvijek pamtiti, pogotovo ono slavlje s navijačima. Kada sam zaspao? Uh, ujutro, rano ujutro, sa smiješkom nam priča Ante Budimir (27).

Hrvatski nogometaš s Mallorcom je izborio plasman u španjolsku Primeru, Budimir je u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za ulazak u prvu ligu zabio protiv Deportiva. Mallorca je u La Coruni poražena 2:0, ali onda velikim preokretom (3:0) u uzvratu stigla do Primere. I velikih okršaja na Santiago Bernabeuu, Camp Nouu, Wandi Metropolitano...

Foto: STRINGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Stvarno smo zaslužili plasman u Primeru. Odigrali smo sjajnu utakmicu, vjerovali u taj preokret, sada ćemo ovo svi pamtiti. Dres s utakmice? Uspio sam ga sačuvati za sebe, ovdje navijači ipak nisu toliko temperamentni kao na talijanskom jugu.

Vi ste prije par sezona s Crotoneom izborili plasman u Serie A, a sada ste s Mallorcom dohvatili Primeru...

- To su dvije prekrasne uspomene, ali te je uspjehe teško uspoređivati. Crotone je malen klub, mi smo tamo napravili čudo, po prvi put u povijesti stigli do talijanske nogometne elite. Mallorca je drugačija priča, ovo je velik klub koji je posljednjih godina bio u financijskim problemima. Ali evo, prošle godine Mallorca je ušla u 2. ligu, sada smo odmah otišli 'gore' u prvu ligu. Čudesno.

Mallorca je nekada bila ozbiljan europski klub...

- Mallorca se sada nakon šest godina vraća u Primeru, tamo gdje i pripada. Uostalom, ovaj je klub 20 godina kontinuirano igrao prvu ligu, često se natjecao u Europi, ovdašnji navijači to zaslužuju. Moja budućnost? Ne znam, sve ćemo brzo vidjeti. Ljudi iz kluba bi ubrzo trebali aktivirati opciju za otkup mog ugovora, vidjet ćemo kako će to završiti. Ali da, vjeruje da ću i dogodine igrati ovdje, ali prvu ligu.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL/HNK Gorica

Ante Budimir je nastavio...

- Ja sam po dolasku u Mallorcu čelnim ljudima iz kluba jasno rekao, moj je cilj ovdje igrati prvu ligu. Vidim se isključivo u Ligama petice. Došao sam ovdje u siječnju, puno pričao s izvršnim direktorom iz SAD-a, rekao mu kako me zanima samo Primera. Potpuno sam posvećen nogometu, živio sam za ovaj uspjeh.

Priča li se već što i o premijama?

- Mallorca je ozbiljan klub, sve se točno zna, sve je na vrijeme, pa se tako znaju i premije. Bit ćemo nagrađeni, a premije su - ozbiljne. Baš kao što će i klub dobiti ozbiljan novac za plasman u Primeru.

Vi ste u karijeri već zabijali na San Siru (u Kupu za Crotone protiv Milana), pa i na Camp Nouu (za Sampdoriju u prijateljskoj utakmici protiv Barcelone), a sada je na redu Santiago Bernabeuu.

- Haha, sada moram nastaviti svoj niz, vjerujem da ću još puno zabijati na najljepšim europskim stadionima.

Jedan od najvećih navijača Mallorce je i - Rafael Nadal...

- Haha, pa on je tu domaći dečko, naravno da nas je došao podržati. Nažalost, jučer se nismo uspjeli vidjeti, odmah poslije utakmice je krenula prava fešta, slavili smo s brojnim navijačima, ali i to bi trebali ovih dana. Rekli su mi prijatelji poslije utakmice kako je Rafael Nadal mobitelom snimao navijanje, pa i moj izlazak iz igre. A ne znam, smiješno mi je to sve, baš sam se nasmijao. Rafa Nadal mene snima mobitelom, haha.

Foto: BENOIT TESSIER

Pratite li uopće tenis? Tko je vaš ljubimac - Roger Federer, Novak Đoković ili Rafael Nadal?

- A pratim ga, ali ništa previše. Meni je oduvijek teniski kralj bio Roger Federer, ali naravno da ću sada navijati 'za svoga', za Nadala, haha...

A jeste li upoznali košarkašku ikonu Stevea Nasha, jednog od najboljih playmakera u povijesti NBA lige, a danas jednog od čelnih ljudi Mallorce?

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

- Jesam, kako ne? Steve Nash je jedan od predsjednika kluba, bio je ovdje prije dva-tri tjedna, baš smo se puno napričali, oduševio me. Moj najbolji prijatelj je veliki ljubitelj NBA lige, on mi je postavio deset pitanja koja sam morao pitati Nasha. Naravno, sve sam ga to ispitao, a on mi je sa smiješkom na sve odgovarao. Steve Nash je važan dio cijele ove uspješne priče na Mallorci, a nažalost sada zbog obveza (čeka dijete) nije mogao biti s nama. Ali evo, od nas je dobio još jedan lijep poklon.

Kakav je život na Mallorci?

- Iskreno, nisam previše toga još vidio, ovdje sam potpuno posvećen nogometu. Ali, tu je ona mediteranska klima, Palma de Mallorca je prekrasan grad, jednom sam se čak i okupao. Ma lako se naviknuti na život na Mallorci, haha - završio je Budimir koji će sada dobiti dva tjedna slobodno, a onda se (najvjerojatnije) s Mallorcom okreće prvoligaškim izazovima.