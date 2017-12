Stigla potvrda iz kluba: Dinko Jeličić novi je trener Rudeša

Prvu trenersku smjenu u prvoligaškoj povijesti napravili su i čelnici Rudeša. Inaki Alonso pao je na "Štefanje", a već danas za novog trenera zagrebačkog prvoligaša postavljen Dinko Jeličić. Hrvatski stručnjak od ljeta je boravio u Alavesu gdje je bio voditelj omladinske škole španjolskog prvoligaša, a sada se vraća u Hrvatsku spasiti Rudešane od ispadanja...

Dinko Jeličić dugi je niz godina bio trener juniorske momčadi Dinama, a onda preuzeo hrvatsku reprezentaciju do 19 godina s kojom je stigao do petog mjesta na Europskom prvenstvu u Estoniji 2012., te osmine finala na Svjetskom prvenstvu do 20 godina u Turskoj 2013. godine. Nogometni put tada ga je odveo u iranski Foolad Yazd, odakle se vratio u Novigrad. S ambicioznim istarskim klubom ušao je u Drugu HNL, pa se otisnuo u Španjolsku...