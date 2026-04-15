Stigla službena potvrda: Hajduk ima novog sportskog direktora!

Hajduk je predstavio novog sportskog direktora. Gorana Vučevića zamijenit će Robert Graf, objavio je klub. On je sporazumno raskinuo ugovor s poljskim klubom Lks Lodz u kojem je u posljednje dvije godine obnašao funkciju potpredsjednika za sport. Graf je rođen u Poljskoj, a radio je kao trener mlađih kategorija Slaska iz Wroclawa, zatim je dvije i pol godine iskustvo stjecao sudjelovanjem u razvojnim projektima poljskog nogometnog saveza (grassroots), a nakon toga preuzeo je poziciju voditelja Akademije Lechije Gdanjsk.

- Najveće uspjehe u dosadašnjoj karijeri doživio je u Rakowu iz Czestochowe gdje je kao sportski direktor od 2021. do 2023. godine bio jedan od kreatora najvećeg klupskog uspjeha u povijesti. Rakow je u tom razdoblju osvojio naslov prvaka, kup i superkup Poljske - napisao je Hajduk o njemu i dodao:

- U ožujku 2024. godine preuzeo je ulogu potpredsjednika za sport U LKS Lodzu koji je u trenutku njegovog odlaska već bio na ispadanju iz najvišeg ranga natjecanja te se tamo zadržao do danas. S poljskim drugoligašem dogovorio je sporazumni raskid ugovora te preuzima ulogu sportskog direktora našeg Kluba.

Graf će službeno biti predstavljen na konferenciji za medije u subotu, a večeras će od 19:11 će na HDTV i Hajdukovom YouTube kanalu biti emitiran prvi razgovor s novim sportskim direktorom.