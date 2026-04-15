Obavijesti

Sport

Komentari 18
ZAMJENA VUČEVIĆU

Stigla službena potvrda: Hajduk ima novog sportskog direktora!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HNK Hajduk

Hajduk ima novog sportskog direktora! Robert Graf dolazi iz Poljske nakon što je vodio Rakow do povijesnih uspjeha. On će biti zamjena Goranu Vučeviću

Hajduk je predstavio novog sportskog direktora. Gorana Vučevića zamijenit će Robert Graf, objavio je klub. On je sporazumno raskinuo ugovor s poljskim klubom Lks Lodz u kojem je u posljednje dvije godine obnašao funkciju potpredsjednika za sport. Graf je rođen u Poljskoj, a radio je kao trener mlađih kategorija Slaska iz Wroclawa, zatim je dvije i pol godine iskustvo stjecao sudjelovanjem u razvojnim projektima poljskog nogometnog saveza (grassroots), a nakon toga preuzeo je poziciju voditelja Akademije Lechije Gdanjsk. 

- Najveće uspjehe u dosadašnjoj karijeri doživio je u Rakowu iz Czestochowe gdje je kao sportski direktor od 2021. do 2023. godine bio jedan od kreatora najvećeg klupskog uspjeha u povijesti. Rakow je u tom razdoblju osvojio naslov prvaka, kup i superkup Poljske -  napisao je Hajduk o njemu i dodao:

- U ožujku 2024. godine preuzeo je ulogu potpredsjednika za sport U LKS Lodzu koji je u trenutku njegovog odlaska već bio na ispadanju iz najvišeg ranga natjecanja te se tamo zadržao do danas. S poljskim drugoligašem dogovorio je sporazumni raskid ugovora te preuzima ulogu sportskog direktora našeg Kluba. 

Graf će službeno biti predstavljen na konferenciji za medije u subotu, a večeras će od 19:11 će na HDTV i Hajdukovom YouTube kanalu biti emitiran prvi razgovor s novim sportskim direktorom.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026