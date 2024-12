Stigle nove kazne HNS-a: Po džepu su najviše udarili Hajduk

Hrvatski nogometni savez na službenim stranicama je objavio novu "porciju" kazni koju je odradio disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer. Riječ je o kaznama koje su izdane klubovima za utakmice 17. kola, a po džepu je najviše dobio Hajduk koji je bio domaćin "jadranskog derbija".

Priopćenje HNS-a prenosimo u cijelosti:

"HNK Hajduk se kažnjava zbog toga što su na prvenstvenoj 17. kola Hajduk - Rijeka domaći navijači na sjevernoj tribini u 4. minuti zapalili jednu baklju, u 7. minuti dva stroba, u 7. minuti domaći navijači na istočnoj tribini jednu baklju i jedan strob, u 9. minuti jedan strob, domaći navijači na sjevernoj tribini u 11. minuti zapalili dvije baklje i 1 strob, u 15. minuti tri baklje, u 21. minuti tri baklje, dva stroba i jedan topovski udar, u 29. i 31. minuti po jednu baklju, u 33. minuti dvije baklje i jedan strob, u 36. minuti tri stroba, u 39. minuti dvije baklje, jedan strob i jednu dimnu bombu, u 39. minuti domaći navijači na istočnoj tribini jednu baklju, u 45. minuti domaći navijači na sjevernoj tribini dvije baklje i jedan strob, u 60. minuti jednu baklju, u 66. minuti trideset baklji i trideset strobova te jedan topovski udar, zbog čega je utakmica prekinuta u trajanju do dvije minute, u 69 .minuti dvije baklje i dva stroba.

Gostujući navijači (Armada), smješteni na jugozapadnoj tribini - A sektoru, u 13. minuti zapalili jednu baklju, u 57. minuti dvije baklje, u 61. minuti sedamnaest baklji, od kojih su tri bačene u teren za igru, a jedanaest na tartan, što je dovelo do prekida utakmice u trajanju do jedne minute, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 16.000 eura.

Kažnjava se i zato što su domaći navijači (Torcida) na sjevernoj tribini u 61. minuti skandirali: 'Šugava Rijeko, smrdljivi grade, pobit ću pola tvoje Armade, šugava Rijeko puna si Srba, ne brini Rijeko ima još vrba', u 76. minuti domaći navijači na zapadnoj tribini reagiraju na koreografiju Armade te im skandiraju 'Cigani, Cigani' te u 77. minuti domaći navijači na istočnoj tribini skandiraju 'Ubij, ubij Riječana', čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 5.000 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 20.000 eura.

HNK Rijeka se kažnjava zbog toga što su na prvenstvenoj utakmici 17. kola Hajduk - Rijeka gostujući navijači (Armada), smješteni na jugozapadnoj tribini - A sektoru, u 13. minuti zapalili jednu baklju, u 57. minuti dvije baklje, u 61. minuti sedamnaest baklji, od kojih su tri bačene u teren za igru, a jedanaest na tartan, što je dovelo do prekida utakmice u trajanju do jedne minute. U 69. minuti pale koreografiju (koju su prethodno koristili) zbog čega dolazi do otvorenog plamena te policija i vatrogasci interveniraju zbog gašenja vatre - cijeli događaj traje oko deset minuta, čime su sve počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 7.000 eura.

Kažnjava se i zato što su pripadnici gostujuće navijačke skupine (Armada) u tri navrata, u 2. i 45+1. i 77. minuti skandirali 'Ubij, ubij tovara', čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 3.500 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 10.000 eura.

GNK Dinamo se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 17. kola Lokomotiva - Dinamo gostujući navijači (BBB), smješteni na istočnoj tribini, u 3. minuti zapalili jednu baklju, u 20. i 27. minuti po dvije baklje, u 31. minuti jednu petardu, u 42. minuti dvije baklje, u 44., 45. i 47. minuti po jednu baklju, u 49. minuti tri baklje, u 51. minuti pet baklji, u 64. minuti dvadeset baklji, od kojih je devet bačeno u teren te je došlo do prekida utakmice od 60 sekundi, u 67. minuti zapaljene su i u teren bačene dvije baklje te je došlo do prekida utakmice od 30 sekundi, u 72. minuti zapalili su jednu baklju, u 76. minuti dvanaest baklji i u 78. minuti jednu baklju, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 7.900 eura.

NK Lokomotiva se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 17. kola Lokomotiva - Dinamo gostujući navijači (BBB), smješteni na istočnoj tribini, u 3. minuti zapalili jednu baklju, u 20. i 27. minuti po dvije baklje, u 31. minuti jednu petardu, u 42. minuti dvije baklje, u 44., 45. i 47. minuti po jednu baklju, u 49. minuti tri baklje, u 51. minuti pet baklji, u 64. minuti dvadeset baklji, od kojih je devet bačeno u teren te je došlo do prekida utakmice od 60 sekundi, u 67. minuti zapaljene su i u teren bačene dvije baklje te je došlo do prekida utakmice od 30 sekundi, u 72. minuti zapalili su jednu baklju, u 76. minuti dvanaest baklji i u 78. minuti jednu baklju, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 2.500 eura.", piše u priopenju.