Stiglo je vrijeme za promjene: Prilika igračima koji nisu igrali na Poljudu, više minuta za Roga

Dinamo je s dvije pobjede na Poljudu potpuno "preokrenuo" sezonu, pa u Maksimiru opet vlada velika euforija. Zagrepčani su opet na dobrom tragu, a pozitivan niz nogometaši Sergeja Jakirovića žele nastaviti već danas (od 17 sati) protiv Istre. Maksimir će biti ugodno popunjen, na tribinama se očekuje više od 10 tisuća gledatelja, u Zagrebu je prilično toplo, sve je spremno za "pad" Istre.

Pokretanje videa... 00:48 Zvučnik BBB-a na rivi | Video: 24sata/Video

Sergej Jakirović proteklih je dana prilično "izraubao" neke svoje nogometaše, maksimalnih 180 minuta u dvobojima protiv Hajduka odradili su Nevistić, Pierre-Gabriel, Theophile, Mišić i Petković. Njima svakako treba pridodati i Ristovskog koji je u drugoj derbiju zamijenjen tek u sudačkoj nadoknadi. Dinamo danas što prije treba "riješiti" Puljane, a sasvim je sigurno kako će Jakirović opet izmiješati svoje karte.

Određene minute trebali bi dobiti igrači koji nisu zaigrali na "dva Poljuda" poput Vidovića, Brodića ili Halilovića (nije ni konkurirao za drugu utakmicu), više minuta vjerojatno će dobiti povratnici Ogiwara, Bulat i Rog. Također, u kadru bi opet trebao biti Ademi, pa se tu naziru neke nove promjene u sredini terena. Jakirović danas na raspolaganju nema kartoniranog Kaneka (desno će igrati Špikić), i dalje su izvan stroja Moharrami, Živković, Perić, Kačavenda, Stojković, neće se forsirati ni s povratkom Bernauera kojeg muče leđa.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Trener Dinama razmišlja o promjeni na bočnoj poziciji, netko iz dvojca Ristovski - Pierre-Gabriel mogao bi konačno dobiti malo zasluženog predaha. Prilično je zanimljivo što će Jakirović napraviti i s Kulenovićem, hoće li junaku drugog poljudskog derbija opet dati priliku od prve minute, hoće li i Dinamo u domaćem dvoboju protiv Istre krenuti od prve minute s dva napadača.

Igrački kadar "modrih" svakim je danom sve širi, u punom treningu opet je i Emreli, Jakirović do kraja sezone puno igrača mora vratiti u "život". Ali Dinamo mora i - pobjeđivati. Sasvim je sigurno da će u Dinamovoj svlačionici biti i nezadovoljnih zbog minutaže, do kraja sezone s finalom Kupa ostalo je tek 11 utakmica. I pojedincima treba, s vremena na vrijeme, dati prilike za predah. A Istra se za to čini kao prava prilika...