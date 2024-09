Štimac: Djeca više ne uživaju u igri, roditelji vise na ogradama! Nogomet u regiji je u opanosti

Trinaesto izdanje sportskog simpozija Simposar u Sarajevu ovaj tjedan okupilo je brojna poznata nogometna lica iz Hrvatske i zemalja regije, emitirali su premijeru dokumentarnog filma o Vahidu Halilhodžiću, a na jednom od panela analitičari Igor Štimac, Joško Jeličić i Rade Bogdanović govorili su nekim gorućim problemima nogometa u ovom dijelu Europe.

Jedno od pitanja bilo je treba li mladog igrača prodati s 19 godina ili zadržati.

- Teško je generalizirati, sve ovisi o zrelosti igrača, ali i o tome koliko je klub uređen. Baturina je klasičan primjer, igrač koji najavljuje veliku budućnost. Sad je bila prilika da ga Dinamo proda za velik novac, ali jako dobra bila je odluka da ostane - rekao je Štimac, prenosi Večernji list.

Govorio je bivši izbornik i o problemima hrvatskoga klupskog nogometa.

Sarajevo: Premijera filma o Vahidu Halilhodžiću "Moja istina-Vaha" | Foto: Damir Hajdarbasic/PIXSELL

- Mi smo klubove nakrcali mlađim trenerima koji nemaju iskustva, a imaju imperativ rezultata. Gledaju da se što prije vinu prema seniorskom nogometu ne vodeći računa da je cilj škole nogometa odgojiti čovjeka i eventualno stvoriti igrača za prvu momčad. Onda se pitamo zašto nam nogomet pada, zašto nas prelaze neke zemlje europskog srednjeg istoka koje su se resetirale i ulažu, a hrvatski klubovi jako malo rade na razvoju funkcionalnih sposobnosti - rekao je Štimac i nastavio:

- Odem pogledati što rade klubovi koji su hranili Hajduk igračima i ne mogu vjerovati. Djeca od 7 do 14 godina kao da ne uživaju u igri, roditelji im vise na ogradama, daju savjete, viču i to više ne sliči ni na što. Nogomet u regiji na svim razinama je u opasnosti.

Problem je, tvrdi, i u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

- Nije se na vrijeme povuklo poteze koje je trebalo povući, nego tek sada, što se i vidi. Igra je okomitija, momčad više ne pati. Prije nam je plasman na veliko natjecanje bio uspjeh, a sve ostalo bonus, ali danas to više ne možemo reći. Danas se puno lakše plasirati na Europsko i Svjetsko prvenstvo, igra veći broj zemalja i sve zemlje regije moraju imati imperativ plasmana na velika natjecanja. Talent igrača s ovog područja je iznad ostalih, ali nismo prihvatili da talent ima najmanju ulogu u uspjehu.

Srbin Rade Bogdanović razočaran je politikom Crvene zvezde po pitanju dovođenja stranaca.

- Jednom sa otišao na trening da vidim tog centarfora Coulibalyja i nisam mogao doći k sebi kad sam vidio što sve ne može igrač koji zarađuje 80.000 eura mjesečno.

Ubacio se Štimac.

- Dođi na Hajdukov trening da vidiš ondje strance i bit će ti lakše gledati Coulibalyja!

Joško Jeličić govorio je o lošoj infrastrukturi u Lijepoj Našoj u svom stilu.

- Reprezentacija je drugim i trećim mjestom na Svjetskom prvenstvu omogućila državi marketing kakav nikad nije imala niti će i zato mora osigurati ono nužno za razvoj, ponajprije infrastrukturu. Pa mi u Hrvatskoj imamo četiri travnjaka na kojima bi se i koza morala bandžirati kad bi išla pasti travu.

Rekao je i kako u njegovo vrijeme igranja nije bio trošak roditeljima.

- U Hajduku me čekala oprema, a danas roditelji moraju plaćati članarine, kupovati kopačke, plaćati putovanja. Ako u Hrvatskoj trenira 12.000 djece, a članarina je 50 eura, to je 600.000 eura mjesečno, sedam milijuna eura godišnje, s putovanjima i opremom to se popne na 20 milijuna eura roditeljskih izdvajanja godišnje - istaknuo je Jeličić.