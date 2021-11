Čestitam HNS-u, predsjedniku, bivšem i sadašnjem, svim djelatnicima, izborniku i igračima. Sretan sam što smo mi bili pioniri u stvaranju naše nogometne reprezentacije, ali da će ona biti ovakav gigant, to je nešto što nas mora ispuniti do kraja, rekao je bivši izbornik Hrvatske, a danas Indije Igor Štimac u razgovoru za Sportklub.

Hrvatska reprezentacija i Zlatko Dalić utišali su kritičare plasmanom na SP?

- Mi smo takvi, jako nam jednostavno neko lice dosadi. Mi bismo mijenjali izbornika i nagore, samo da ga promijenimo. Premalo zajedništva među svima nama. Pa se sve to pretvori i u prostor u kojem djeluju anti-hrvatski elementi. Naše su brojke impresivne, iza njih se svi mogu sakriti. I to je ono nakon čega svi koji kritiziraju moraju zašutjeti. A mi nakon svake utakmice tražimo mane, nikada nam ništa nije po volji - rekao je Štimac i nastavio hvaliti Dalića.

- Dalić se meni sviđa jer je spreman biti samokritičan. Sve je preuzeo nakon Eura na svoja leđa. Spreman je bio da se ‘puca’ u njega. No, to je čovjek koji je osvojio srebro na SP-u, odveo nas na tri velika turnira. I on je najveći izbornik u našoj nogometnoj povijesti. Ma, neupitno i najbolji trener, o njemu ne trebamo trošiti ni jedne sekunde. Odveo nas je na SP, napravio je smjenu generacija. Ima kadar koji ima silan potencijal i on doista uspio sebe ugravirati na prvo mjesto. Mi svi zajedno mu samo možemo čestitati.

Može li Hrvatska do Katara riješiti problem napadača?

- Meni je to šuplja priča. Dobro, nemaš Šukera, ali onda igraš drugačije. Iskreno, kao trener volim da moja momčad igra protiv momčadi koja ima napadača. Pa Barcelona je vladala svijetom bez napadača. S Kramarićem, Livajom i Petkovićem se mogu raditi čuda. Trebamo još bolje bekove, tu mislim na bočne igrače koji moraju igrati bolje u ofenzivnom dijelu igre - kazao je bivši izbornik koji u Jošku Gvardiolu vidi...

- Snagu, brzinu, mirnoću, tehniku. Vedar i optimističan duh. Ma to je dar. Dobili smo, usudio bih se reći, najboljeg stopera u povijesti Vatrenih. To je igrač koji će za godinu dana biti uz rame Van Dijku. Joško je strašan, a ljevak. S njim ćemo možda biti i svjetski prvaci!