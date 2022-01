Bivši igrač i trener Hajduka, nekadašnji izbornik "vatrenih" Igor Štimac (54) u emisiji "Sport nedjeljom" prokomentirao je aktualnosti oko poljudskog kluba, osvrnuo se na model upravljanja kojega je već ranije žestoko kritizirao i prognozirao nastavak sezone.

Hajduk čeka naslov od 2005., kad je Štimac bio trener, a ove sezone, nakon brojnih kvalitetnih pojačanja, navijači opet sanjaju titulu. I nisu daleko, nakon prvog dijela sezone "bili" zaostaju pet bodova za vodećim trojcem Dinamo - Rijeka - Osijek.

Hoće li Hajduk biti prvi?

- Teoretski može, dovoljno je bodova u igri, dovoljno utakmica, pogotovo s direktnim konkurentima. Hajduk je u zadnjim izravnim okršajima s Rijekom i Dinamom pokazao iznimnu kvalitetu, ali je naletio na Dinamo koji je bio u najlošijem trenutku u proteklih pet, šest godina. Treba očekivati da će taj Dinamo biti puno jači u nastavku natjecanja i konsolidiraniji. Isto tako, da će Rijeka i Osijek dići razinu koliko mogu u nastojanju da ostvare što više bodova. Bit će puno teže na proljeće. Naravno, Hajdukova je prednost masovna podrška na tribnama, ali koja zna biti i uteg - rekao je Štimac.

Smeta ga priča na društvenim mrežama "bit ćemo prvi ako nas ne pokradu".

- S obzirom na sve drugo što postoji tu, a to su i druge momčadi koje se bore, koji organizacijski kao klubovi stoje puno bolje od Hajduka i imaju određene budžete, a Hajduk sa zaduživanjima ide u tu borbu, onda nije realno da ta priča može završiti dobro. I nije mi drago ono "ako nas ne pokradu", opet jedan alibi. To je ružno, kroz medije se bilda takva atmosfera. Ako Hajduk ne bude prvi, to će značiti da je bio pokraden - sarkastično je rekao Štimac.

Smatra i kako je udruga Naš Hajduk stranački obojena.

- Kompletna udruga Naš Hajduk su lijevo orijentirani momci koji su ortodoksni SDP-ovci ili simpatizeri, bivši članovi SDP-a ili "antife", tako da nemaju apsolutno nikakve dodirne točke s HDZ-om. A i sam model upravljanja je evidentno socijalistički, odlučivanje imaju oni koji na kraju nisu odgovorni. Ali u odnosu s Torcidom, to su dva odvojena bića. Izvorno, oni koji su vodili Torcidu osnovali su Naš Hajduk s plemenitim ciljem, ali tijekom godina, pogotovo nakon Žanove smrti (Žana Ojdanića, op.a.), to je otišlo u drugu krajnost, u drugi ekstrem - kaže aktualni izbornik Indije.

Štimac je podržavao aktualni model upravljanja.

- Svi smo, nismo vidjeli ništa loše u tome. Dao sam podršku, ali sam bio skeptik jer znam da u takvom načinu upravljanja i odlučivanja nema odgovornih. Dakle, to je masovno odlučivanje u kojem se oni pojedinci koji donose bitne odluke sakriju iza mase. Ako nešto ide loše, nisu oni odgovorni, odgovorna je masa. Kao i kad netko iz mase baci bengalku, tko je odgovoran i tko plaća posljedice? Hajduk. Tako će biti i u ovom slučaju.

Lukša Jakobušić na čelu je kluba više od godinu dana. Kako ocjenjuje njegov rad?

- Ne poznajem ga. U nekoliko riječi, moj dojam: populist, ali blagoslovljen. Jedini od predsjednika u mandatu ovog modela upravljanja dobio je odriješene ruke da radi onako kako on misli. Od onih koji biraju članove Nadzornog odbora, to su pojedinci koji vode udrugu Naš Hajduk - kazao je Štimac i nastavio:

- Jako je kratko tu, ovo je četvrti trener. Već je s trojicom pogriješio u jako kratkom razdoblju. Prema tome, već je puno grešaka napravljeno. Išlo se u zaduživanje kod privatnih lica da bi se dovelo određene igrače.

Čovjek s 57 nastupa za Hajduk u HNL-u zaključio je u oštrom tonu.

- Oni će braniti to na sve moguće načine, ali isto je tako pitanje dana, kao što se uvijek događalo... Bilo je onih koji su mislili da su nedodirljivi, pa je jedan dan pokucao Uskok na vrata: "Ajmo, otvorite papire, knjige, idemo vidjeti gdje su krivci". Doći će i trenutak kad će, pošto u nas pravosuđe, država i sudstvo ide ciljano na nekog, nekome pasti na pamet da se ciljano ide na one koji su ovo napravili ovdje - kazao je Štimac u emisiji "Sport nedjeljom" koja se emitira u nedjelju od 13.30 na Z1 televiziji.