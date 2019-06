Štimac s Tajlanda: Naš Jure, bio si uzor, ljudski i igrački...

Suze polako klize niz obraze dok pišem i prisjećam se zajedničkih trenutaka...

Odrastali smo gledajući tvoje lepršave poteze, maštajući kako bi jednog dana narasli do tvojih visina.

Bio si uzor, 10-tka igračka i ljudska , dobri i uvijek raspoloženi prijatelj , naš Jure...

Hvala ti na svemu i “ mirno plovi rajskim prostranstvima “ kapetane!!!

Obitelji i najbližima iskrena sućut!

Igor Štimac

04. Lipnja 2019.

Buri Ram-Tailand

Tim statusom na Facebooku oprostio se od Jurice Jerkovića, sjajnog ofenzivca zlatne generacije splitske momčadi, Igor Štimac, također dugogodišnji igrač Hajduka i Jerkovićev prijatelj. Pokojni Jerković bio je desetka Hajduka, ideolog zlatne generacije 'bilih' i jedan od najcjenjenijih i najpopularnijih nogometaša u Švicarskoj.

Jurica Jerković bio je sedamdesetih godina prošlog stoljeća jedna od ključnih karika Hajduka pod vodstvom Tomislava Ivića te je osvojio tri naslova jugoslavenskog prvaka i pet titula pobjednika jugoslavenskog kupa.

Bio je član Hajdukove momčadi koja je u Europi igrala protiv St. Etiennea 1974. u Kupu prvaka. Bila je to zlatna Hajdukova generacija koju je vodio Tomislav Ivić. Na Starom placu nastiskalo se 25.000 ljudi, a Hajduk je pregazio tadašnjeg francuskog prvaka 4:1. Jerković je zabio dva gola, Žungul i Mijač po jedan, briljirao je Šurjak s tri asistencije.

No u uzvratu je bilo 5-1 za St. Etienne, a hajdukovci su smatrali da su domaćini bili dopingirani. Tvrdili su da su Francuzima oči bile kao gramofonske ploče, da su svi redom popadali i povraćali nakon utakmice, ali dokaza da su Francuzi uzeli doping nije bilo.

- Ne smijem tvrditi da su bili dopingirani, ali mislim da su bili. To mi je indirektno potvrdio Ivan Ćurković koji je tada branio za njih - rekao je jednom Jurica Jerković, koji je u prvoj utakmici Francuzima zabio dva komada.

- Sreo sam se kasnije s Ćurkovićem na ždrijebu u Ženevi, mislim da je to bilo 1984. godine, živio sam u švicarskoj i Hajduk me nazvao da ga zastupam. Izvukli smo tada Tottenham, a kad sam pitao Ćurkovića za tu našu utakmicu iz 1974. godine, rekao mi je: 'Pusti, svega je bilo tada'. Znam da su igrači St. Etiennea mutnih pogleda povraćali po hodnicima i svlačionici, nama ništa nije bilo jasno. Svi smo u čudu gledali, kod 1-1 mislili smo da smo već prošli - pričao je Jerković.

I 43 godine kasnije Jerkovićeve riječi dobile su potvrdu. Legenda St. Etiennea Jean-Francois Larios, koji tog dana nije igrao protiv Hajduka, priznao je da im je liječnička služba francuskog prvaka prije velikih utakmica 70-ih godina davala tablete koje su im davale čudesnu snagu i zbog kojih kasnije nisu mogli spavati.

- Prišao mi je netko iz liječničkog tima i dao mi bijelu tabletu. Rekao mi je da su to vitamini i da će me to malo motivirati. Na terenu sam osjetio nevjerojatnu snagu, ali kasnije je to bio pravi pakao. Nisam mogao spavati, kao da je netko isisao energiju iz mene. Posljedice sam osjećao i nakon što sam prestao igrati nogomet. Trebao sam nekako kompenzirati to što više ne uzimam doping, s hranom, pićem ili drogom, ja sam kompenzirao sa svo troje - otkrio je Larios