Štimac sve dalje od Svjetskog prvenstva! Indiji opet remi...

I nakon četiri kola u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, Igor Štimac (52) i njegova Indija i dalje ne znaju za pobjedu. Nakon remija protiv Bangladeša i Katara te poraza od Omana, Indija je ovaj put remizirala u gostima kod Afganistana, a do boda su stigli tek u 93. minuti golom Doungela. Na isti način su se spasili i u prethodnom kolu protiv Bangladeša kada su za 1-1 zabili u 88. minuti, tako da bivši izbornik hrvatske itekako može biti sretan osvojenim bodom.

Afganistanci su 'glumili domaćina' u Tadžikistanu, u Dušanbeu, a poveli su golom Nazaryja krajem prvog poluvremena i imali su vodstvo sve do kraja utakmice, no izabranici Igora Štimca ipak su uspjeli na kraju uhvatiti bod. Afganistanci su na Fifinoj ljestvici 149. reprezentacija svijeta, dok su Indijci na 104. mjestu. No to im nije stvorilo neke posebne probleme da dođu do boda.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Igor Štimac je sa svojom reprezentacijom osvojio tek tri boda u četiri kola i nalaze se na četvrtom mjestu sa zaostatkom od čak sedam bodova za prvoplasiranim Katarom. Riječ je kvalifikacijama drugog stupnja, a dalje idu prvoplasirane momčadi i četiri najbolje drugoplasirane.

Zemlja je bila u euforiji nakon remija s Katarom, ali sada se blaga zabrinutost spustila nad indijski nogometni savez jer je Svjetsko prvenstvo sve dalje i dalje.