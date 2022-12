Štimac: 'Sve sam mu oprostio!' Fred Matić: 'Jako mi je žao, bili smo prijatelji iz mladosti...'

Europarlamentarac Predrag Fred Matić uputio je izraze sućuti obitelji i prijateljima Siniše Mihajlovića, srpskog trenera i bivšeg nogometaša koji je preminuo u 53. godini.

- Jako mi je žao. Bili smo prijatelji iz mladosti i zajedno igrali nogomet. Malo sam stariji od njega, ali smo se družili i stvarno bili dobri. Nažalost, rat nas je rastavio na nekoliko desetljeća, ali eto ostali smo dobri. U posljednje vrijeme smo se čuli porukama nekoliko puta. Uvijek je na njih uzvratio osim na posljednju koju sam poslao prije 15-ak dana. Očito je bio u jako teškom stanju pa vjerojatno nije mogao odgovoriti - kazao je Matić.

Naveo je kako je Siniša Mihajlović imao puno prijatelja u Vukovaru i njihovom Borovu naselju gdje su zajedno odrastali i družili se.

- Vjerojatno će se ljudi pitati za neke njegove stavove koje je imao tijekom i poslije rata, ali to su njegove osobne stvari s kojima se mi ne moramo slagati, kao što se i on nije slagao vjerojatno s nekim našim stavovima, ali to ne mijena ništa na činjenici da smo bili prijatelji i da mi je jako žao što je tako rano preminuo - rekao je Matić.

Noć uoči utakmice Hrvatska - Srbija 2013. godine, izbornik srpske nogometne reprezentacije Siniša Mihajlović proveo je u društvu sa starim prijateljima, među kojima je bio i tadašnji ministar branitelja Predrag Fred Matić. Stari prijatelji popili su piće u zagrebačkom hotelu Sheraton i družili su se do ponoći. Prije toga nisu se vidjeli 23 godine.

A toj je utakmici hrvatski izbornik bio Igor Štimac. Njih su se dvojica zakačili u utakmici finala Kupa Jugoslavije 1991. između Crvene zvezde i Hajduka, nakon toga preko medija su razmijenili ružne riječi, ali tada, 22 godine kasnije, zagrlili su se.

- Ja sam mu sve oprostio - rekao nam je Štimac.

Siniša Mihajlović preminuo je u rimskoj klinici u 53. godini života. Javnosti je vijest kako boluje od leukemije priopćio 13. srpnja 2019. godine. Iza sebe je ostavio suprugu Ariannu i petero djece. Nedavno je dobio unuku.

