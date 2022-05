Stipanović četvrti uoči zadnjega dana na Svjetskom prvenstvu

Na Svjetskom prvenstvu olimpijske klase YLCA 7 (nekadašnji Laser) u meksičkom Riviera Narayitu jedrila su se pretposljednja dva plova nakon kojih Tonči Stipanović drži četvrto, a Filip Jurišić osmo mjesto.

Dvojica članova splitskog Mornara držali su se zajedno tijekom 9. i 10. plova, pa je u devetom Filip okončao kao 33., a Tonči kao 34., što mu je najlošiji ulaz na regati u zaljevu Banderas. No, zato će deseti plov ući u povijest hrvatskog jedrenja zbog dvostruke pobjede Splićana- Jurišić je ušao u cilj prvi, a Stipanović drugi.

U ukupnom poretku prije zadnjega dana vodi uvjerljivo Francuz Jean-Baptiste Bernaz s 30 negativnih bodova i on će vjerojatno doći do svjetskog zlata. No, borba za preostala dva odličja je posve otvorena jer je drugi svjetski prvak Novozelanđanin Thomas Saunders 50 bodova, a Stipanović i njegov klupski kolega iz Mornara Cipranin Pavlos Kontides imaju po 51 negativni bod.

Irac Finn Lynch je peti s 56 bodova, Britanac Eliot Hansen ima 61, Mađar Jonatan Vadnai 67 bodova, a Jurišić ima 71 bod nakon što su svi odbacili po dva najslabija plova.

Na prošlom SP-u 2021. u Barceloni svjetski prvak je postao Saunders, srebro je pripalo Lynchu, a bronca Stipanoviću, koji ima i broncu iz Melbournea (2020) i srebro iz danskog Boltenhagena (2012).

Mladi Bruno Gašpić je pao na 61. mjesto.

Prvenstvo završava u nedjelju.

