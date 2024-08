Stipe Biuk i Hajduk dogovorili sve detalje! Još jedan bivši igrač 'bilih' na pragu je povratka?!

Ono o čemu se danima već piše danas bi trebalo dobiti svoju potvrdu. Stipe Biuk (21) vraća se u Hajduk na jednogodišnju posudbu iz Reala Valladolida, a mladi hrvatski reprezentativac odrekao se dobrog dijela svojih priprema kako bi ponovno zaigrao nogomet na Poljudu.

Podsjetimo, Biuk je u Hajduku bio od svoje devete godine (2011.) pa sve do odlaska u Los Angeles 2023. U SAD-u je odigrao 43 utakmice i zabio tri gola, uz jednu asistenciju. S obzirom na to da nije do kraja ispunio očekivanja 8.5 milijuna teškog transfera, Los Angeles ga je u siječnju ove godine poslao na posudbu u Real Valladolid, koji ga je otkupio u lipnju za četiri milijuna eura.

Svega dva i pol mjeseca nakon, hrvatski se nogometaš vraća u svoje "gnijezdo". Biuk je za Hajduk odigrao 67 utakmica i zabio šest golova, uz osam asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura.

Još jedan Hajdukovac na pragu povratka?

Na Biukovom putu mogao bi se naći i Toma Bašić (27)! Sportske novosti pišu kako bi Bašić mogao doći na posudbu u Hajduk do kraja sezone, a splitski bi klub pokrio veći dio ili cijelu njegovu plaću. Podsjetimo, Bašić je 2018. otišao iz Hajduka u Bordeaux za 3,5 milijuna eura, a posljednje tri godine je u Laziju.