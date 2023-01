Stipe Biuk: MLS nudi priliku za napredak, 12 godina sam bio dio najvećeg kluba na svijetu

Stipe Biuk u Los Angeles FC-u. Zvučalo je na prvu kao šala, ali sada se već polako sliježu dojmovi. Hajduk je dobio solidan novac, a mladi nogometaš nove izazove. Na kraju krajeva, MLS je jedna od najbrže rastućih liga, a naravno i da ima dosta vremena za povratak u Europu. Biuk, i sam priznaje, nije očekivao transfer u SAD.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Prvo mi je bilo čudno i neočekivano. Svugdje su me smještali, ali do sada nije bilo riječi o tome da bih mogao put Sjedinjenih Američkih Država. I onda, malo po malo kako je priča išla dalje, sve mi se više počela sviđati ta ideja. I eto, u petak je sve završeno - kazao je Biuk za Germanijak.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sredinom tjedna Biuk će krenuti put Kalifornije. Pripreme za novu sezonu, koja počinje koncem veljače, kreću uskoro...

- Prije svega, želim istaknuti kako je MLS jako dobra liga. Činjenica je da rastu, imaju četiri natjecanja i jako puno utakmica koje nude priliku mladom igraču da napreduje. I to je bio jedan od razloga zašto sam se odlučio na odlazak u Los Angeles - rekao je Biuk pa se osvrnuo na svoj razvoj na Poljudu:

- Ukupno sam 12 godina bio dio najvećeg kluba na svijetu. Trudio sam se ostaviti srce na terenu jer Hajduk ne priznaje ništa ispod toga. Nikada neću zaboraviti taj doček na Rivi nakon što smo osvojili Kup. Ostaje velika žal što lani nismo uzeli prvenstvo ali mislim da je to pitanje trenutka. Eto, nadam se jednog dana da ću osjetiti zadovoljstvo kako je postati prvakom u dresu Hajduka ako se vratim na Poljud. Do tada ću biti najveći navijač Hajduka i veseliti se svakom uspjehu kao da sam ja tamo. Hajduk je dio mene.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Nakon poljudske atmosfere, ništa ga više ne može impresionirati...

- Što znači dobra atmosfera nakon što odrastete na Poljudu? Sumnjam da me nakon Hajduka može nešto više impresionirati ali sada ću bar osjetiti kako je to igrati na gostujućim stadionima. U HNL-u nam je bilo kao da svaku igramo doma jer smo igrali pred svojima. Što se ekipe tiče, puno je tu dobrih igrača. Veseli me što ću igrati s njima. Cilj je što prije se adaptirati, pokazati sve što mogu i tako zahvaliti se ljudima iz Los Angelesa što su vjerovali u mene- završio je Biuk.

Najčitaniji članci