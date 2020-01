Stipe ostaje bez titule? Morao bi se što prije vratiti u oktogon

Nakon toliko muke, Stipe Miočić (37) mogao bi ostati bez teškaškog pojasa i to - bez borbe?! Da, i to je moguće, ali o tom, potom. Miočić je zadnji put bio u oktogonu u kolovozu prošle godine kad je slavio protiv Daniela Cormiera (40) nokautom u četvrtoj rundi, a od tada se ime novog Miočićevog izazivača rijetko spominje.

Neko je vrijeme aktualna bila trilogija 'Stipe - DC', Cormier se u zadnje vrijeme aktivirao i preko medija, ali Miočić ne trza. Komentatori američkog ESPN-a osvrnuli su se na trenutnu situaciju u teškoj kategoriji.

Foto: Instagram

- To je jednostavno takva ozljeda i UFC se ne može na njega ljutiti. Moraju mu dati vremena koliko mu treba. Cormier je sada malo nestrpljiv, ali nije da postoji neki drugi meč za njega. Njemu je ostala jedna borba i on želi Stipu. To znači da ga mora čekati. Jednostavno i jasno. Miočić se ne pokušava izvući iz dvoboja, samo se ne može sada natjecati - rekao je Brett Okamoto.

No, s njim se ne slažu kolege mu Marc Raimondi i Jeff Wagenheim koji smatraju da bi UFC trebao uprazniti pojas jer bez obzira na razlog, Hrvati se moraju aktivirati.

Foto: Instagram

- Ako Stipe nije spreman za nastup do kolovoza, mislim da je vrijeme da se stvari prodrmaju. Imam veliko poštovanje prema Miočiću, on treba uzeti dovoljno vremena da zacijeli, ali... U kolovozu će biti godina dana od kada ga nismo gledali, kada je nokautirao Cormiera na UFC-u 241. Privremene titule nisu idealne, ali to bi mogao biti smijer prema kojem će UFC gledati - govori Raimondi, dok Wagenheim dodaje:

- Ne želim da ispadne kako sada govorim samo o Miočićevom slučaju, svaki prvak treba biti aktivan i mora braniti pojas barem jednom u 12 mjeseci. Ako to ne može učiniti iz bilo kojeg razloga, pojas mora promijeniti vlasnika. Ja se ne bih fokusirao na privremene pojaseve. Jednostavno mu treba uzeti titulu i neka se broj dva i broj tri međusobno potuku.

Vrijeme je da se Stipe malo aktivira po planu novog izazivača, a spominjao se i boksački okršaj s Tysonom Furyjem (31), mali izlet izvan oktagona na kojem bi mogao zaraditi najviše u karijeri. Ipak, teško je zamisliti da će se Miočić tek tako oprostiti od pojasa, a tko će biti njegov novi izazivač? DC čeka trilogiju, Ngannou uzvrat, a veliki je uzlet imao i Curtis Blaydes...