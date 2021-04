Prošlo je mjesec dana od posljednje borbe Stipe Miočića (38). Američki borac hrvatskog porijekla izgubio je od Francisa Ngannoua i ostao bez UFC-ovog teškaškog pojasa.

Miočić je prvi put pojas osvojio 2016. godine kada je pobijedio Werduma, a branio ga je čak triput. Izgubio ga je od Cormiera 2018. godine, ali onda je potom prvo vratio pojas pa ga u kolovozu prošle godine obranio. Prema mnogima je najbolji teškaš u povijesti UFC-a i već je pokazao veličinu, no ovaj put protiv Ngannoua nije imao šanse.

Stipe se nakon poraza povukao u obiteljsku oazu te se odmarao u društvu supruge Ryan-Marie i kćerkice Meelah. Kratko se na Instagramu osvrnuo o borbi, htio je zavidati rane i odmoriti se. Dok je on punio baterije, drugi su špekulirali o njegovoj karijeri, neki su smatrali da je ovo kraj jedne ere, ali Miočić ne odustaje.

Gostovao je u podcastu Pata McAffeja te jasno dao do znanja da želi vratiti ono što mu pripada, a to je teškaški pojas. No, svjestan je da je u prošlom meču pogriješio jednoj stvari.

- Želim vratiti ono što je moje. Pokušavam doći na 113 kilograma. Prošli put sam bio na 105, ali ne zato što sam planirao, nego zbog treninga. Uistinu ću pokušati pridržavati se plana i nabaviti masu. Na ovoj težini sam se osjećao odlično, ali dodatnih osam kilograma će mi pomoći, osjećat ću se jači. On je stvarno velik tip - rekao je Stipe.

Odlično je krenuo u borbu, taktika je bila jasna, prepustiti Ngannou dominaciju i pričekati da se ispuše. No, Stipi je u jednom trenutku pala koncentracija, a to je kamerunski div iskoristio i bombom ga poslao na pod.

- Osjećao sam se dobro u borbi, plan je bio prepustiti mu prvu rundu. Nisam bio zabrinut jer sam znao kako je najjači u prvoj rundi. Osjetio sam nakon toga da počinje padati. Računao sam na još četiri runde. Nakon što sam ga zahvatio desnom rukom kratko sam zastao i bio je dovoljno taj djelić sekunde. Kontrirao me lijevim krošeom i dogodilo se sranje. Želim revanš protiv njega - kazao je Miočić.

Šef UFC-a Dana White nije htio otkriti koji je daljnji plan sa Stipom. No teško je vjerovati da će hrvatski borac odmah dobiti revanš s Ngannouom. Za očekivati je da će morati odraditi barem još jednu borbu kako bi potvrdio da i dalje pripada samom vrhu, a onda pokušati napasti Kamerunca i vratiti svoj pojas.

No prije toga se mora odmoriti i posvetiti obitelji pa na ljeto dočekati dolazak sinčića Matea.