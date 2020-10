Vidjelo im se na licima da su iznena\u0111ene jer su, kao stalne go\u0161\u0107e, po prvi put ugledali novo lice. Tek kad je Stipi\u0107 spustio masku i primao narud\u017ebu, rukometa\u0161ice su otkrile o kome se radi.

Mugo\u0161a i Zadravec nisu krile svoje iznena\u0111enje te su za 24sata prokomentirale kako su ugodno iznena\u0111ene takvim potezom.

- Sjajna ideja. Ne promovira samo klub, ve\u0107 i Koprivnicu, jer tako pokazuje koliko mu je stalo do ljudi. Ujedno \u0107e igra\u010di vidjeti da se ne srami posla iako je napustio svoju komfornu zonu. To je jedinstven potez kojim upu\u0107uje poziv svim stanovnicima Koprivnice, bez obzira na dob i klupsku pripadnost, da do\u0111u na stadion - pojasnila je Dijana Mugo\u0161a.

Bilo je i \u0161aljivih scena poput one kad je jedan gost upitao Stipi\u0107a \"Konobar, koliko ima sati?\", a trener Slavena ba\u0161 je prolazio s tacnom punom pi\u0107a u lijevoj ruci na kojoj je nosio sat.

Novope\u010dena radna snaga poznatoga koprivni\u010dkog kafi\u0107a nije se iznenadila. Spustio je pi\u0107e na stol, pogledao na sat i gostu kazao da \u0107e za minutu 13 sati. Ujedno mu je odgovorio kako je konobario kod brata u Njema\u010dkoj i stoga poznaje i taj posao.

- \u017delio sam vas nasamariti da pogledate na sat i izvrnete tacnu s pi\u0107em, ali vidim da ste verzirani u sve - kazao je gost i zatra\u017eio ra\u010dun za svoje dru\u0161tvo.

Stipi\u0107 je odgovorio kako on danas \u010dasti.

Do\u0161ao je do drugog stola, gdje su sjedila tri starija gospodina. Pitao ih je \u0161to \u017eele popiti, a jedan od njih, koji se predstavio kao purger, uime sve trojice rekao je:

- Nama bi bila \u010dast da mi vama platimo pi\u0107e jer ste najbolji trener kojeg je Slaven imao! \u017delimo vam da, ako ve\u0107 morate i kad budete oti\u0161li iz Koprivnice, preuzmete Dinamo, jer oni nakon Bjelice nisu imali takvog trenera!

Kad se Stipi\u0107 udaljio, spomenuti purger rekao nam je kako se po Stipi\u0107u vidi da je dobro odgojen i iz obitelji koja je vodila ra\u010duna o pona\u0161anju djece.

Red je onda bio i da poslu\u017ei i nas. \u0160to nam preporu\u010date, pitali smo ga.

- Vama bih preporu\u010dio vo\u0107ni \u010daj s medom i limunom da vas malo digne jer mi djelujete umorno - na\u0161alio se Stipi\u0107.

Osebujni koprivni\u010dki gastarbajter, prema onome \u0161to smo mogli vidjeti, odradio je zada\u0107u vrhunski. U stra\u0161nom je tempu raznosio pi\u0107a po stolovima, a do kraja dana pretr\u010dao vjerojatno kao neki njegovi igra\u010di u utakmici protiv Istre...

Stipiću na kavu stigle i igračice Podravke: 'Stalo mu je do ljudi'

Trener Slaven Belupa održao je obećanje nakon pobjede nad Istrom i konobario u centru Koprivnice. Gosti su redom bili oduševljeni, a jedan mu je poželio da mu idući klub bude Dinamo

<p>Za vas kava s više pjene, za vas kava sa šlagom, za vas Nes. Mislim da nisam pogriješio, kazao je trener Slaven Belupa <strong>Tomislav Stipić</strong> (41) koji je subotnje poslijepodne, dan poslije premijerne pobjede "farmaceuta" u HNL-u nad Istrom (5-1), obukao odjeću konobara i raznosio piće u kafiću Kavanica u središtu Koprivnice.</p><p>Nes je spustio ispred rukometašice Podravke Vegete <strong>Dijane Mugoša</strong> (24), kavu s više pjene je naručila njezina klupska kolegica <strong>Dejana Milosavljević</strong> (25), dok je onu s puno mlijeka naručila <strong>Nikolina Zadravec</strong> (23).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trener Slavena konobario</strong></p><p>Vidjelo im se na licima da su iznenađene jer su, kao stalne gošće, po prvi put ugledali novo lice. Tek kad je Stipić spustio masku i primao narudžbu, rukometašice su otkrile o kome se radi.</p><p>Mugoša i Zadravec nisu krile svoje iznenađenje te su za 24sata prokomentirale kako su ugodno iznenađene takvim potezom.</p><p>- Sjajna ideja. Ne promovira samo klub, već i Koprivnicu, jer tako pokazuje koliko mu je stalo do ljudi. Ujedno će igrači vidjeti da se ne srami posla iako je napustio svoju komfornu zonu. To je jedinstven potez kojim upućuje poziv svim stanovnicima Koprivnice, bez obzira na dob i klupsku pripadnost, da dođu na stadion - pojasnila je Dijana Mugoša.</p><p>Bilo je i šaljivih scena poput one kad je jedan gost upitao Stipića "Konobar, koliko ima sati?", a trener Slavena baš je prolazio s tacnom punom pića u lijevoj ruci na kojoj je nosio sat.</p><p>Novopečena radna snaga poznatoga koprivničkog kafića nije se iznenadila. Spustio je piće na stol, pogledao na sat i gostu kazao da će za minutu 13 sati. Ujedno mu je odgovorio kako je konobario kod brata u Njemačkoj i stoga poznaje i taj posao.</p><p>- Želio sam vas nasamariti da pogledate na sat i izvrnete tacnu s pićem, ali vidim da ste verzirani u sve - kazao je gost i zatražio račun za svoje društvo.</p><p>Stipić je odgovorio kako on danas časti.</p><p>Došao je do drugog stola, gdje su sjedila tri starija gospodina. Pitao ih je što žele popiti, a jedan od njih, koji se predstavio kao purger, uime sve trojice rekao je:</p><p>- Nama bi bila čast da mi vama platimo piće jer ste najbolji trener kojeg je Slaven imao! Želimo vam da, ako već morate i kad budete otišli iz Koprivnice, preuzmete Dinamo, jer oni nakon Bjelice nisu imali takvog trenera!</p><p>Kad se Stipić udaljio, spomenuti purger rekao nam je kako se po Stipiću vidi da je dobro odgojen i iz obitelji koja je vodila računa o ponašanju djece.</p><p>Red je onda bio i da posluži i nas. Što nam preporučate, pitali smo ga.</p><p>- Vama bih preporučio voćni čaj s medom i limunom da vas malo digne jer mi djelujete umorno - našalio se Stipić.</p><p>Osebujni koprivnički gastarbajter, prema onome što smo mogli vidjeti, odradio je zadaću vrhunski. U strašnom je tempu raznosio pića po stolovima, a do kraja dana pretrčao vjerojatno kao neki njegovi igrači u utakmici protiv Istre...</p>