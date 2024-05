Stiže stolnoteniski spektakl u Zagrebu za 80.000 dolara i bodove za Olimpijske igre...

Od 3. do 9. lipnja u zagrebačkom Domu sportova održat će se jaki međunarodni stolnoteniski turnir WTT Contender Zagreb 2024., na kojem će nastupiti više od 200 igrača iz 40 zemalja svijeta. Na turniru će nastupi i najbolji hrvatski stolnotenisači. U muškoj pojedinačnoj konkurenciji u glavnom ždrijebu već od ranije je Tomislav Pucar, a pozivnicu organizatora dobili su Andrej Gaćina, Filip Zeljko i Frane Kojić, dok će kroz kvalifikacije svoju sreću tražiti Ivor Ban, Borna Petek, Leon Benko i Ivan Hencl.

U ženskoj konkurenciji pozivnicu domaćina dobile su Ivana Malobabić, Hana Arapović i Lea Rakovac, dok će sreću kroz kvalifikacije tražiti Mateja Jeger Majstorović, Andrea Pavlović i Dora Ćosić.

Tri dodatna wildcarda dodijeljena su i u konkurenciji parova. Tako ćemo kod muških parova nakon dulje vremena opet na djelu vidjeti suradnju Tomislava Pucara i Darka Jorgića. Hrvatsko-slovenski par je na Europskom prvenstvu u Varšavi 2020. zaustavljen u četvrtfinalu. Kod djevojaka u glavnom ždrijebu parova su Hana Arapović i Ivana Malobabić, a kod mikseva Ivor Ban i Hana Arapović.

- U Zagrebu nas i ove godine očekuje sjajan stolni tenis, ovaj je turnir jači od europskog prvenstva. Do početka Olimpijskih igara ostalo je još svega nekoliko turnira i love se zadnji bodovi. Prošle godine smo imali Kineze, što se rijetko događa, no i ove godine će konkurencija biti vrlo jaka, bit će važno imati i sreće u ždrijebu. Pogotovo za cure koje još love olimpijske vize, dok su dečki to već uspjeli - kazao je predsjednik Hrvatskog stolnoteniskog saveza Zoran Primorac.

Nagradni fond zagrebačkog turnira je 80.000 dolara, a igrat će se u Domu sportova. Prvi nositelj u muškoj konkurenciji je Japanac Tomokazu Harimoto, deveti igrač svijeta, dok u ženskoj konkurenciji listu predvodi njegova sunarodnjakinja i peta igračica svijeta Hina Hayata. Nastupit će osam igračica od prvih 20 na svijetu.

Direktor turnira Renato Čengić je otkrio kako će to biti posljednje natjecanje prije početka obnove ove sportske dvorane.

- Ovo je zadnje natjecanje u Domu sportova jer uskoro počinje obnova. Prva tri dana su na rasporedu kvalifikacije, a od 6. lipnja kreće glavni ždrijeb - kazao je.

Među hrvatskim igračima koji će braniti hrvatske boje su Andrej Gaćina i Filip Zeljko, obojica se slažu kako je užitak igrati pred domaćim navijačima.

- Više ne sjećam koji je ovo moj nastup u Zagrebu. Nisam dobro prolazio, nadam se da će ovaj put biti bolje. Zdrav sam i u dobroj formu, bitno mi je da dam sve od sebe - kazao je Gaćina, dok je Zeljko dodao:

- U nedjelju sam imao zadnji meč u Bundesligi, u dobroj sam formi i spreman sam.

I Primorac je naglasio:

- Ni ja nisam na tom turniru u Zagrebu nikad imao neke uspjehe. Naprosto igraš kod kuće i imaš veću želju pokazati se, pa bih se opteretio.

Andrea Pavlović je istaknula kako joj je čast igrati na tako jakom turniru.

- Drago mi je da smo se uspjele okupiti, zajedno smo trenirale i sigurna sam da će cure dati sve od sebe - poručila je Pavlović.

Izbornik muške reprezentacije Neven Karković je dodao kako "zagrebački turnire ima posebnu draž".

- Uvijek našim igračima podiže ambiciju i motivaciju, a meni je najvažnije da su svi spremni i zdravi - istaknuo je dok je izbornik ženske reprezentacije Dragutin Šurbek naglasio kako će djevojke u Domu sportova loviti i bodove za Pariz.

- Ivana Malobabić i Hana Arapović su u Argentini, skupljaju bodove za OI. Ivana je trenutno unutra, ali to mora potvrditi. Cure su u dobroj formi, dobro ćemo se pripremiti - kazao je.