-\u00a0Ljudi, ne znam stvarno ni\u0161ta - kratko je poru\u010dio.\u00a0

Ovo je sastanak koji bi mogao odlu\u010diti sve. Messi \u017eeli oti\u0107i i to za besplatno na temelju klauzule\u00a0u ugovoru, no La Liga i Barca tvrde da je ona istekla. S druge strane, klub je jasan u svojim stavovima. Nema\u00a0namjeru ga prodati, a ako i do\u0111e do toga, to \u0107e biti samo u slu\u010daju da netko ponudi 700 milijuna eura, koliko iznosi njegova otkupna klauzula.

Bartomeu je zazivao ovaj sastanak i uspio ga je dobiti. \u017deli uvjeriti Leovog oca da je njegovo mjesto na Camp Nou, a kao dodatni stimulans bit \u0107e dvogodi\u0161nji ugovor uz pobolj\u0161ane uvjete. No pitanje je je li Messiju do novca ili samo do ambicija za osvajanje naslova. Primjerice, u Manchester Cityju, koji ga silno \u017eeli, bi imao oboje. A iza Barce je jedna od najlo\u0161ijih sezona koja je probudila ljutnju kod Argentinca...

Ako jedan od najboljih u povijesti ne produ\u017ei ugovor, Katalonci \u0107e ga morati prodati. City nudi 100 milijuna eura te Erica Garciju, Bernarda Silvu i Gabriela Jesusa \u0161to je fantasti\u010dna ponuda obzirom na to da bi sljede\u0107e godine mogao besplatno napustiti klub.

Saga se nastavlja, a i pitanje je do kada \u0107e. Mo\u017eda \u0107e sve biti jasno nakon dana\u0161njeg sastanka, a mo\u017eda \u0107e situacija biti kompliciranija. Do prije nekoliko godina gotovo sigurni ostanak pretvorio se u sapunicu...