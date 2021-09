Četiri od mogućih šest bodova osvojila je Hrvatska u dvije utakmice rujanskog ciklusa kvalifikacija za SP u Kataru sljedeće godine. Popne li se taj zbroj sutra navečer na sedam pobjedom nad Slovenijom, Zlatko Dalić imat će razloga za zadovoljstvo.

Izbornik je, nakon tri boda u Bratislavi, najavio nove promjene u momčadi koja će na Poljudu napasti Slovence koji su, pak, u ožujku iznenadili Hrvatsku u Ljubljani.

- Moramo biti favoriti na svom stadionu, pred svojim navijačima. Možda će nam biti ovo najteža utakmica, ovo je treća u sedam dana, protiv agresivnog i borbenog protivnika koji nas je dobio u Sloveniji i ako ne pokažemo energiju trčanja iz Bratislave i Moskve, bit će nam teško. Ne sumnjam u naš motiv, nosit će nas publika i vjerujem da ćemo dobiti. Na koji način, nije bitno, samo su bodovi - rekao je uvodno Dalić pa otkrio stanje u momčadi.

- Sigurno neće biti Livakovića na golu, nećemo riskirati, Gvardiol je upitan također. Nisam sklon tome da forsiram u ono što nisam siguran, kao u slučaju Modrića i Budimira. Ići ćemo sa zdravima i spremnima. To je pokazao i ovaj popis na početku. Neki igrači igrali su puno, Sosa, Juranović, Lovren. Malo me strah početi s igračima koji su igrati puno, znat ćemo više nakon treninga.

U kakvoj ćemo formaciji na susjede?

- Nećemo puno mijenjati i izmišljati jer nemamo ni što. Evo, reći ću da će Livaja početi utakmicu. On to već zna nekoliko dana i očekujem od njega velike stvari, zaslužio je s onime što igra u Hajduku kao lider i vođa. Na kojoj će igrati poziciji? Svi su tu da igraju ono što im se namijeni. Nitko ne igra poziciju koja je dominantna bez obzira što mediji to stalno potenciraju.

Kakvu Sloveniju očekujete?

- Igrat će koliko im mi dopustimo i kako se postavimo. Ni Rusiji ni Slovacima presingom nismo dali da se razigraju. Time sam zadovoljan jako. Bitno je i da opet kvalitetno reagiramo na onu drugu loptu - konstatirao je izbornik koji je svjestan problema.

- Bili smo malo jalovi prema naprijed, istina, ali ovo nisu utakmicu za ljepotu, bodovi su bitniji, a ne dojam. Znamo da moramo ostvariti rezultat. Slovenija nije samo Jan Oblak, odmorio se Iličić, on je svjež i najveća opasnost, s Lovrićem čini napadačku osovinu, a očekujem i Mlakara. Kek je promijenio 17 igrača u dvije utakmice.

Koliko ste i jeste li zadovoljni s Modrićevim zamjenama?

- Rekao sam da nemam nikakvu zamjerku na ono što je Hrvatska igrala osim te završnice i šanse. Neće Luke biti dovijeka, ne možemo stalno Luka, Luka, Luka. Ne može ga nitko nadomjestiti osobno, samo kao ekipa, moramo to shvatiti. Krenuo je s treningom, bit će s nama u listopadu. Moramo skinuti tu famu da možemo i bez kapetana koji nam puno nedostaje.

Na Poljudu sutra neće nedostajati podrške, očekuje se 20.000 navijača.

- Bit će nam bitna podrška publike, sjećamo se Mađarske i te atmosfere, za naježiti se. Gdje god smo igrali, otkad sam ja izbornik, bilo nam je prelijepo u Osijeku, Rijeci, Zagrebu. Bez obzira što netko hoće napraviti da to ne valja ništa, da omalovažava, hrvatski narod prepoznaje ono dobro. Očekujem veliku podršku i mi ćemo se nastojati zahvaliti s tri boda - završio je Dalić.

Ivana Perišića na presici su najavili kao sutrašnjeg kapetana, dakle, i on se vraća u početnu postavu.

- Atmosfera je odlična nakon pobjede u Slovačkoj, dala nam je dodatnu energiju. Dobro smo odradili te dvije utakmice, nismo primili gol i možemo biti zadovoljni s dva možda i najteža gostovanja. Ali ako sutra ne pobijedimo, neće puno značiti - rekao je Perišić.

- Ritam je strašan, sve su zbili u kratko vrijeme, bit će malo lakše u listopadu i studenom, ali onda ćemo već i s klubom imati dvije utakmice tjedno. Tko preživi, pričat će. Ali zato služi 25 igrača, trener mora izabrati i raspodijeliti snage. Kostur ekipe je tu, mlađi igrači imaju već dosta ozbiljnih utakmica, oni nam daju dodatnu snagu.

Slovenija?

- Krećemo od prve minute po gol, bit će lakše ako ih otvorimo u startu. Moramo definitivno poboljšati napad, a za to nam treba i više vremena. Poljud? Svaka je utakmica nešto posebno, znači puno meni, obitelji, prijateljima, svi jedva čekaju.