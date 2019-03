Što će mu to?! Najbolji igrač svijeta u bridgeu pao na doping

U današnje vrijeme doping je u sportu postao normalna pojava. Razni sportaši koriste doping kako bi bili superiorniji u odnosu na konkurente, kako bi pobijedili i osvojili medalju. Doping je postao sve privlačniji svima, a tako i najboljem svjetskom igraču bridža! Da, dobro ste čuli, i u bridžu se natjecatelji također dopingiraju.

Norvežanin Geir Helgemo je već godinama Bog i batina u tome sportu, no čini se da je na vrhu bio zahvaljujući korištenju zabranjenih supstanci. On je u rujnu prošle godine na doping testiranju bio pozitivan na sintetički zestosteron i na lijek Klomifen, kojeg žene koriste za poticanje plodnosti. Istog dana je svjetski savez u bridžu suspendirao Norvežanina, a ta suspenzija je trajala do kraja studenog.

- Helgemo je naša najveća zvijezda i svi ga u svijetu bridža znaju. Njegova je odgovornost da ne uzima tvari koje su zabranjene, ali te tvari u ovome slučaju ne povećavaju učinkovitost - rekao je zbunjeni predsjednik norveškog bridž saveza.

Očito samo Helgemo zna zašto je koristio zabranjene supstance koje apsolutno nemaju smisla u bridžu, no nejasno je svima zašto je Geir koristio lijek koji pomaže ženama da ostanu trudne. Osim ako je on želio ostati trudan, tko zna.