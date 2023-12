Što čeka Luku na kraju sezone: Ostanak u Realu, kraj karijere, S. Arabija, MLS ili pak Dinamo?

Luka Modrić (38) trebao bi, prema pisanju katalonskog Sporta, na kraju sezone napustiti Real Madrid. I tako završiti svoju 12-godišnju avanturu u najtrofejnijem klubu svijeta. Španjolci su uvjereni kako će hrvatski mađioničar konačno napustiti Santiago Bernabeu, u prilog im idu i ovogodišnje brojke kapetana "vatrenih". O čemu se tu radi?

Katalonski Sport: Modrić nije očekivao sporednu ulogu

Modrić je ove sezone u španjolskoj Primeri skupio 13 nastupa, niti u jednoj od njih nije imao punu minutažu. Samo je dva puta ove sezone odigrao svih 90 minuta, oba puta u Ligi prvaka - protiv Brage i Union Berlina. A baš te detalje kao najveći razlog njegovog potencijalnog odlaska navodi Sport.

- Luka Modrić je već imao puno nedoumica prije produljenja ugovora. Imao je ponudu iz Saudijske Arabije, ali je htio još godinu igrati na vrhunskoj razini. Međutim, nije očekivao da će u momčadi imati ovako sporednu ulogu - piše katalonski Sport, pa dodaje:

- I sam vidi da je vrijeme za odlazak. U Primeri nije odigrao 90 minuta ni u jednoj od 13 utakmica u kojima je sudjelovao. U Ligi prvaka je samo dva puta cijelu utakmicu proveo na terenu. Real već planira novu sezonu bez njega.

I sada, što će Luka napraviti na kraju sezone? Takva nogometna veličina na završetku sezone imat će puno opcija, ali malo onih koje bi zadovoljile 38-godišnju zvijezdu. Nogometaša koji će se na kraju klupske sezone prvo baviti Europskim prvenstvom u Njemačkoj, a onda razmisliti o sljedećim koracima svoje karijeri.

Modrić želi završiti karijeru u Realu, ali...

Tko zna, Modrić do kraja sezone svojim nastupima opet oduševi sve u Madridu, pa od "kraljevskog kluba" dobije još jedan jednogodišnji ugovor. I to bi Luki vjerojatno bila najdraža opcija. Najbolji igrač u povijesti Hrvatske već je nekoliko puta poručio kako bi volio karijeru završiti u Real Madridu, novom ponudom "kraljevskog kluba", sve bi praktički bilo riješeno. No, što ako mu Real ne ponudi novi ugovor?

Prilično je izvjesno kako će Modrić i na kraju ove sezone opet dobiti nekoliko ponuda iz Saudijske Arabije. U tu zemlju već su stigla dva osvajača Zlatne lopte (Cristiano Ronaldo i Benzema), dolaskom Modrića kompletirali bi "hat-trick". Luka bi u Saudijskoj Arabiji dobio ugovor "boli glava", no pitanje je želi li naš nogometaš u ovim godinama s obitelji seliti u te krajeve.

Modrića bi u svojim redovima voljeli vidjeti i mnogi MLS klubovi. Prema SAD-u su se zaputili Leo Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba..., a svi znamo kako se Luka nedavno u Dubrovniku susreo s Davidom Beckhamom, vlasnikom i predsjednikom Inter Miamija. I odlazak u SAD za njega bi mogla biti primamljiva opcija.

Luka se vraća u Dinamo?

Neki vjeruju kako bi se Luka mogao odlučiti i za povratak u Dinamo. Ta opcija se ne čini toliko realnom, ali navijači hrvatskog kluba i dalje sanjaju. Luka Modrić je jednom poručio kako ne vidi smisao za povratkom u hrvatski klupski nogomet u ovim godinama, a odmah se po brojnim društvenim mrežama među navijačima Dinama počela vrtjeti kampanja #imalobismisla. Sve jasno, navijači ga žele u Dinamu.

I za kraj, njegov odlazak iz Reala možda bi značio - kraj igračke karijere. Svi znamo i svi vidimo kako Luka može i dalje egzistirati na visokim nogometnim razinama, a pitanje je želi li on uopće poslije Real Madrida igrati na nekoj nižoj razini. Ili će igračku karijeru završiti na Europskom prvenstvu, pa pred brojnim hrvatskim navijačima u Njemačkoj "objesiti kopačke o klin".